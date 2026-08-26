Reguladores, inversores y ejecutivos fintech se darán cita en la sede de Marval O'Farrell Mairal para debatir sobre tokenización, IA y pagos digitales

La conferencia se consolida como espacio clave para anticipar desafíos y tendencias del ecosistema financiero digital.

Marval FAST 2026 analizará el 3 de septiembre en Buenos Aires el futuro del negocio fintech, con un formato híbrido.

Hacia dónde avanza el negocio fintech en la región será una de las principales temáticas que se abordaarán en la segunda edición de Marval FAST 2026 – Fintech, Argentina, Strategy & Technology, el espacio que reúne a los principales protagonistas del ecosistema.

La conferencia se realizará el jueves 3 de septiembre, desde las 9, en la sede de Marval O'Farrell Mairal, ubicada en Av. Leandro N. Alem 882, en la Ciudad de Buenos Aires.

El evento tendrá modalidad híbrida, con inscripción previa obligatoria tanto para quienes opten por asistir de forma presencial como para quienes prefieran seguirlo de manera virtual.

Esta segunda edición llega luego de que la primera, realizada en octubre de 2025, congregara a más de 15 referentes locales e internacionales del sector.

El encuentro busca analizar los desafíos, oportunidades y tendencias que están redefiniendo la industria financiera.

Quiénes participarán del encuentro

La conferencia reunirá a ejecutivos de entidades financieras y fintech, entre ellos representantes de Cámara Fintech, Mercado Libre y Moon Quant.

También estarán presentes fundadores, inversores, especialistas en innovación, líderes de negocio y asesores estratégicos del sector.

Entre los asistentes destacan además representantes de organismos reguladores, como el BCRA y la CNV, que suelen aportar la mirada oficial sobre el marco normativo vigente.

En la edición anterior, el propio presidente de la CNV, Roberto Silva, disertó sobre tokenización junto a directivos de Xapo Bank y Ripio.

La participación de referentes tecnológicos completa una agenda pensada para cruzar miradas entre el sector público, el privado y la innovación.

El objetivo es generar un espacio de diálogo entre quienes regulan, invierten y desarrollan el ecosistema financiero digital.

En qué contexto se desarrollará esta segunda edición del evento

El encuentro ocurre en un contexto marcado por la acelerada evolución tecnológica, los cambios regulatorios y la transformación de los modelos de negocio en el sector financiero.

Marval FAST se consolida así como un foro de referencia para líderes empresariales, emprendedores, inversores, reguladores y especialistas que buscan anticipar el rumbo del sector.

La primera edición del evento abordó ejes centrales como la tokenización, el open finance, los pagos digitales y el impacto de la IA en las finanzas.

Se espera que la edición 2026 profundice estas discusiones, incorporando además el análisis de la regulación cripto y su evolución en la región.

El encuentro estará dirigido por Juan M. Diehl Moreno, socio a cargo del departamento de Fintech de Marval.

Junto a él, participarán especialistas que compartirán su visión sobre el escenario global y regional del sector.

Por qué será un espacio de intercambio entre referentes locales e internacionales

La conferencia contará con la participación de destacados referentes locales e internacionales, que compartirán su visión sobre el presente y el futuro del ecosistema financiero digital.

La propuesta apunta a promover el intercambio de ideas, experiencias y perspectivas estratégicas entre los distintos actores del mercado.

En su primera edición, el evento incluyó paneles temáticos con ejecutivos de empresas como Xapo Bank y Ripio, además de representantes del ámbito legal y regulatorio.

Esta dinámica de paneles cruzados, que combina la mirada de reguladores con la de emprendedores e inversores, es uno de los sellos distintivos de Marval FAST.

El formato busca ir más allá de la exposición teórica, apostando al debate de casos reales que atraviesan la industria.

Los organizadores destacan que se trata de un espacio único para anticipar los desafíos que moldean el futuro de las finanzas digitales.

Cómo será la modalidad híbrida y cuáles son los detalles de inscripción

El Marval FAST 2026 se desarrollará bajo un formato híbrido, que combina la presencialidad en la sede porteña de Marval O'Farrell Mairal con la transmisión en vivo para quienes se sumen de manera virtual.

Las inscripciones, tanto para la modalidad presencial como para la virtual, están disponibles a través del sitio oficial del estudio.

En la edición anterior el cupo presencial estuvo sujeto a confirmación previa por parte de la organización, dada la demanda de asistentes.

Quienes elijan la modalidad virtual podrán seguir las disertaciones en tiempo real, replicando la dinámica de streaming utilizada en la edición 2025.

Este esquema flexible busca ampliar el alcance del evento más allá de Buenos Aires, permitiendo la participación de profesionales de otras provincias y países de la región.

La organización remarca que las vacantes son limitadas, por lo que recomienda anticipar la inscripción.

Por qué Marval FAST se afianza como cita clave del calendario fintech

Con esta segunda edición, el evento pretende consolidarse como una cita ineludible dentro del calendario de eventos del sector financiero y tecnológico en la Argentina.

El crecimiento del ecosistema fintech local, sumado a los avances regulatorios impulsados por organismos como el BCRA y la CNV, alimenta el interés por espacios de este tipo.

La participación de compañías líderes, estudios jurídicos y autoridades públicas refuerza el carácter multisectorial del encuentro.

Para la edición 2026, se espera que los ejes de IA, tokenización y pagos digitales vuelvan a ocupar un lugar central en la agenda.

El evento se posiciona como punto de encuentro entre quienes diseñan la regulación, quienes invierten en el sector y quienes desarrollan la tecnología que redefine las finanzas digitales.

Marval FAST 2026 se realizará el 3 de septiembre en Buenos Aires, con inscripción abierta para ambas modalidades.