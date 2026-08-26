La criptomoneda número tres bajó 6,66% en un día. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y el mercado de dólares cripto

Con una baja de 6,66% en las últimas 24 horas, XRP cotiza a u$s1,37 este miércoles, respaldado por una capitalización de mercado de u$s86.231,85 millones, según Binance.

CoinMarketCap registra este miércoles 26 de agosto una capitalización de u$s2,62 billones en el mercado global de criptomonedas, compuesto por más de 39.332 monedas.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas presentó un crecimiento del -1,54% en las últimas 24 horas. Bitcoin mantiene una dominancia en el mercado del 59,80%, Ethereum ocupa un 11,27%, y el resto de las criptomonedas representan un 28,93%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

A nivel global, el promedio de precios en dólares de las criptomonedas más relevantes el miércoles 26 de agosto es:

Bitcoin: u$s78.047,72 (-1,36%)

Ethereum: u$s2.445,31 (-0,96%)

BNB: u$s696,12 (-0,37%)

Ripple: u$s1,37 (-6,66%)

XRP: u$s95,91 (-2,33%)

Cardano: u$s0,20 (-5,45%)

Polkadot: u$s0,83 (-4,70%)

Dogecoin: u$s0,08 (-5,29%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel nacional, estas son las otizaciones en pesos de las principales criptomonedas según las exchanges líderes al miércoles 26 de agosto:

Bitcoin: $126,12 millones

Ethereum: $3,92 millones

BNB: $1,12 millones

Ripple: $2.212,14

XRP: $154.190,80

Cardano: $328,09

Polkadot: $1.340,97

Dogecoin: $135,49

Polygon: $176,91

Por otra parte, las cotizaciones en pesos de los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina este miércoles 26 de agosto son las siguientes:

USDT: $1.601,80

DAI: $1.600,12

USDC: $1.602,40

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda destacada, lanzada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, respaldada por la empresa Ripple. Fue diseñada para mejorar la eficiencia de los pagos internacionales, reduciendo significativamente los costos y tiempos de las transferencias tradicionales.

A diferencia de otras criptomonedas, XRP no depende de la minería basada en Proof of Work o Proof of Stake. En su lugar, utiliza un algoritmo de consenso llamado "RippleNet", que permite procesar hasta 1.500 transacciones por segundo.

Con el apoyo de Ripple, XRP ha sido adoptada por instituciones financieras globales, permitiendo pagos transfronterizos rápidos y accesibles. Este enfoque ha posicionado a XRP como una opción viable para transacciones internacionales.

Aunque algunas voces critican la centralización de XRP, su solidez como una herramienta eficiente para pagos no se puede negar. Ripple sigue trabajando en mejorar la seguridad e infraestructura de su red.

Pese a los retos legales planteados por la SEC, XRP se mantiene como una de las criptomonedas clave en el sector de pagos globales.