El apetito por riesgo regresó a la renta variable de la mano de la recuperación del sector tecnológico, la compresión de las tasas de interés soberanas y un desplome de 5% en los precios internacionales del crudo.

El mercado operó en un clima de expectativa antes de la difusión del dato clave de inflación (PCE) este miércoles y de la presentación de los resultados trimestrales de Nvidia, que avanzó 2,17% en la víspera.

Ese informe pondrá a prueba la sostenibilidad de las elevadas valuaciones en Inteligencia Artificial (IA) que sostienen buena parte del rally bursátil.

A su vez, los inversores mantuvieron un ojo puesto en la escalada de la disputa comercial con Canadá, que anunció aranceles de represalia de hasta el 50% sobre productos estadounidenses, explicó en un informe al que tuvo acceso iProUP Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

Esta tensión geopolítica se sumó como un factor de cautela adicional en un contexto ya de por sí sensible a las definiciones de política monetaria.

El combo de optimismo tecnológico y ruido comercial marcó el pulso de una jornada con ganancias moderadas en los principales índices neoyorquinos.

Riesgo País en alza: la deuda argentina se despega del optimismo emergente

En el ámbito financiero local, la dinámica cotizó a contramano de la mejora registrada en los mercados emergentes.

Afectada por la renovada presión sobre las cotizaciones del dólar y la cautela sobre la liquidez en pesos, la deuda soberana hard dollar volvió a teñirse de rojo.

En consecuencia, el indicador de Riesgo País interrumpió su alivio reciente y escaló hasta los 514 puntos básicos.

Este comportamiento contrasta con el clima de apetito por riesgo que predominó en las plazas internacionales durante la misma jornada.

La brecha entre el desempeño local y el externo volvió a poner el foco en las variables cambiarias domésticas, apuntó el especialista.

El mercado argentino, así, quedó como una excepción dentro de un panorama global más favorable para los activos de riesgo.

Wall Street cotiza al alza: Nvidia quiebra su racha bajista y cae el rendimiento de los bonos

Los principales índices de Nueva York cerraron la sesión con avances moderados, liderados por las compañías de gran capitalización.

El tecnológico Nasdaq Composite subió 0,66%, mientras que el benchmark S&P 500 avanzó 0,30%.

Por su parte, el promedio industrial Dow Jones sumó 0,30%, completando un cierre parejo entre los tres índices de referencia.

Según Vlassich, el desempeño estuvo traccionado especialmente por las acciones vinculadas a la Inteligencia Artificial y a los semiconductores, en la previa a un reporte corporativo considerado clave para el resto del año.

Los inversores interpretaron el rebote como una señal de que el mercado busca recomponer posiciones antes de conocer definiciones de peso.

La calma relativa de la jornada funcionó como preludio a una semana cargada de definiciones macro y microeconómicas.

Rebote en semiconductores: qué se espera del balance de Nvidia

Las acciones de Nvidia cortaron una seguidilla de siete ruedas consecutivas a la baja al escalar 2,17% en la víspera de su informe trimestral.

Para ese balance se proyectan ingresos cercanos a los u$s92.000 millones, una cifra que el mercado seguirá de cerca para validar las expectativas de crecimiento del sector.

En paralelo, firmas de memorias como Micron avanzaron 2,42% y AMD se disparó 4,91%, acompañando el repunte generalizado de los semiconductores.

Este movimiento conjunto reforzó la lectura de que el optimismo no se limita a una sola compañía, sino que alcanza a toda la cadena de valor tecnológica.

La atención del mercado está puesta en si Nvidia logrará sostener el ritmo de expansión que catapultó su valuación en los últimos trimestres, resaltó el experto.

Un resultado por debajo de lo esperado podría reavivar los temores de una burbuja en las acciones ligadas a la IA.

Bonos del Tesoro: la clave detrás de la caída en los rendimientos

Se registró una nueva compresión en la curva del Tesoro de EE. UU., con los rendimientos de la deuda pública cediendo por segunda rueda seguida.

El movimiento se dio en medio de versiones que señalan que el Tesoro podría utilizar la Cuenta General del Tesoro (TGA) para financiar recompras de bonos de largo plazo.

La tasa a 30 años se comprimió hasta el 5,173%, mientras que el título a 10 años cayó al 4,639%, reflejando un alivio generalizado en el costo de financiamiento.

Esta baja en los rendimientos debilitó al índice dólar (DXY), que retrocedió 0,11% frente a una canasta de monedas.

La combinación de tasas más bajas y un dólar más débil favoreció el apetito por activos de riesgo, incluidas las acciones tecnológicas.

De cara al dato de inflación (PCE) del miércoles, el mercado buscará confirmar si esta tendencia bajista en las tasas tiene sustento estructural o responde a un factor puntual, completó el especialista de IOL inversiones.