La cuarta criptomoneda más popular bajó 3,30% en las últimas 24 horas. Cómo se movió el precio de otras monedas digitales y dólares cripto

XRP, la cuarta mayor criptomoneda por capitalización de mercado con un valor total de u$s92.327,45 millones, registró un retroceso de 3,30% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s1,47 por unidad este martes, según datos de Binance.

Este martes 25 de agosto, la capitalización total del mercado de criptomonedas se sitúa en u$s2,67 billones, con más de 39.325 monedas monitoreadas por CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado de criptomonedas evidenció un baja del -0,79% en las últimas 24 horas. En cuanto a la participación de mercado, Bitcoin se mantiene en el 59,74%, Ethereum en el 11,21%, y el resto de criptomonedas representa el 29,05%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, martes 25 de agosto, las cotizaciones promedio en dólares globales de las principales criptomonedas son las que se detallan a continuación:

Bitcoin: u$s79.289,72 (-0,62%)

Ethereum: u$s2.473,92 (-1,61%)

BNB: u$s698,42 (-2,26%)

Ripple: u$s1,47 (-3,30%)

XRP: u$s98,03 (0,92%)

Cardano: u$s0,22 (-4,40%)

Polkadot: u$s0,88 (-5,06%)

Dogecoin: u$s0,09 (-3,75%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel nacional, estas son las otizaciones en pesos de las principales criptomonedas según las exchanges líderes al martes 25 de agosto:

Bitcoin: $128,71 millones

Ethereum: $3,96 millones

BNB: $1,12 millones

Ripple: $2.365,63

XRP: $157.042,30

Cardano: $345,97

Polkadot: $1.406,55

Dogecoin: $142,99

Polygon: $192,96

Por otra parte, las cotizaciones en pesos de los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina este martes 25 de agosto son las siguientes:

USDT: $1.596,30

DAI: $1.603,20

USDC: $1.598,76

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP, desarrollada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb bajo el amparo de Ripple, es una criptomoneda diseñada para mejorar los pagos transfronterizos. Su objetivo principal es reducir los costos y acelerar las transacciones internacionales.

A diferencia de Bitcoin, XRP utiliza el algoritmo de consenso "RippleNet", eliminando la necesidad de minería y procesando hasta 1.500 transacciones por segundo, lo que lo hace más eficiente.

Ripple ha colaborado con bancos e instituciones financieras, posicionando a XRP como una herramienta clave para pagos internacionales rápidos y accesibles.

A pesar de las críticas por su centralización, XRP ha demostrado ser una opción confiable y efectiva. Ripple sigue invirtiendo en mejorar su seguridad e infraestructura.

Incluso enfrentando conflictos legales con la SEC, XRP sigue siendo una criptomoneda líder en el sector de pagos internacionales.