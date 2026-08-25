La sexta criptomoneda más popular subió 0,90% en las últimas 24 horas. Cómo se movió el precio de otras monedas digitales y dólares cripto

Solana, con una capitalización de u$s57.155,11 millones, registró un aumento de 0,90% en las últimas 24 horas, llegando a u$s97,97 este martes, según Binance.

Las criptomonedas alcanzan una capitalización de mercado de u$s2,66 billones este martes 25 de agosto, con 39.325 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales decreció un -0,83% en las últimas 24 horas. Bitcoin mantiene una dominancia en el mercado del 59,73%, Ethereum ocupa un 11,20%, y el resto de las criptomonedas representan un 29,06%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

A nivel global, los precios promedio en dólares de las criptomonedas principales para el martes 25 de agosto son los siguientes:

Bitcoin: u$s79.289,72 (-0,62%)

Ethereum: u$s2.474,56 (-1,92%)

BNB: u$s698,42 (-2,26%)

Ripple: u$s1,47 (-3,44%)

Solana: u$s97,97 (0,90%)

Cardano: u$s0,22 (-4,44%)

Polkadot: u$s0,88 (-5,06%)

Dogecoin: u$s0,09 (-3,82%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, martes 25 de agosto, las principales exchanges argentinas publican los siguientes precios en pesos para las criptomonedas más relevantes:

Bitcoin: $128,71 millones

Ethereum: $3,96 millones

BNB: $1,12 millones

Ripple: $2.365,63

Solana: $157.042,30

Cardano: $345,97

Polkadot: $1.406,55

Dogecoin: $142,99

Polygon: $192,96

Además, los precios en pesos de los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina al martes 25 de agosto son los siguientes:

USDT: $1.596,30

DAI: $1.603,20

USDC: $1.598,76

Solana: qué es y cómo se fundó

La historia de Solana es un testimonio de innovación dentro del universo blockchain. Creada en 2017 por Anatoly Yakovenko, exingeniero de Qualcomm con vasta experiencia en sistemas distribuidos, Solana se diseñó para superar los problemas de escalabilidad que afectan a redes como Bitcoin y Ethereum.

El corazón del éxito de Solana radica en su algoritmo "Proof of History" (Prueba de Historia), que permite ordenar las transacciones de manera eficiente antes de ser confirmadas, reduciendo costos y aumentando la velocidad. En comparación con Ethereum, que en su versión original procesaba apenas 15 transacciones por segundo, Solana se destaca por manejar miles, ofreciendo una alternativa más escalable.

Con el lanzamiento de su red principal en 2020, Solana se posicionó como una de las blockchain más rápidas y económicas. Esto atrajo a desarrolladores interesados en aplicaciones descentralizadas, particularmente en áreas como finanzas descentralizadas (DeFi) y NTF, donde Ethereum era criticado por sus elevados costos de gas.

El ecosistema de Solana creció rápidamente debido a su capacidad para ofrecer rendimiento técnico y bajos costos. Aunque Ethereum conserva su posición dominante gracias a su amplia base de usuarios, Solana se ha consolidado como una opción más adecuada para proyectos que requieren rapidez y escalabilidad.

Sin embargo, Solana ha enfrentado desafíos como interrupciones en su red y cuestionamientos sobre su descentralización. El equipo detrás del proyecto ha trabajado arduamente para abordar estos problemas y mejorar su infraestructura, fortaleciendo su propuesta frente a Ethereum.

En la actualidad, Solana es reconocida como una blockchain innovadora que combina velocidad, eficiencia y bajos costos, posicionándose como un serio competidor en el espacio cripto.