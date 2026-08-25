La segunda criptomoneda por capitalización registró una baja del 1,92% en un día. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y dólares cripto

Este martes, Ethereum alcanzó los u$s2.474,56 tras un descenso de 1,92% en las últimas 24 horas, con un mercado circulante de u$s298.633,56 millones, de acuerdo con Binance.

Este martes 25 de agosto, la capitalización del mercado de criptomonedas se ubica en u$s2,66 billones, según el registro de CoinMarketCap con 39.325 monedas.

De esta forma, el mercado de criptomonedas evidenció un baja del -0,83% en las últimas 24 horas. Bitcoin mantiene una dominancia en el mercado del 59,73%, Ethereum ocupa un 11,20%, y el resto de las criptomonedas representan un 29,06%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En la jornada del martes 25 de agosto, estas son las cotizaciones en dólares promedio de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s79.289,72 (-0,62%)

Ethereum: u$s2.474,56 (-1,92%)

BNB: u$s698,42 (-2,26%)

Ripple: u$s1,47 (-3,44%)

Solana: u$s97,97 (0,90%)

Cardano: u$s0,22 (-4,44%)

Polkadot: u$s0,88 (-5,07%)

Dogecoin: u$s0,09 (-3,82%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En Argentina, las criptomonedas más relevantes se negocian hoy, martes 25 de agosto, en las principales plataformas a los siguientes precios en pesos:

Bitcoin: $128,71 millones

Ethereum: $3,96 millones

BNB: $1,12 millones

Ripple: $2.365,63

Solana: $157.042,30

Cardano: $345,97

Polkadot: $1.406,55

Dogecoin: $142,99

Polygon: $191,09

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este martes 25 de agosto los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.596,30

DAI: $1.603,41

USDC: $1.598,76

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzado en 2015 por Vitalik Buterin, ha sido uno de los principales innovadores en el campo de las criptomonedas y la tecnología blockchain.

Mientras que Bitcoin demostró que es posible crear una moneda descentralizada, Ethereum amplió el concepto de blockchain al introducir contratos inteligentes.

Estos contratos son programas autoejecutables que se activan cuando se cumplen ciertas condiciones predefinidas, permitiendo la automatización de acuerdos sin la intervención de intermediarios.

El proyecto de Ethereum se financió exitosamente mediante un crowdfunding en 2014, lo que permitió lanzar su criptomoneda, Ether (ETH).

Los contratos inteligentes, que son el núcleo de la red Ethereum, permitieron no solo realizar transacciones financieras, sino también desarrollar aplicaciones descentralizadas (dApps) que han impactado sectores tan diversos como la salud, la logística, las finanzas y la educación.

Ethereum también impulsó la tokenización, lo que permitió la creación de nuevos activos digitales. Las stablecoins, que están vinculadas a monedas tradicionales, ofrecen estabilidad frente a la volatilidad del mercado, mientras que los NFT han cambiado la forma en que las personas compran y venden arte y objetos coleccionables digitales, abriendo nuevas oportunidades en el mercado digital.

La Ethereum Virtual Machine (EVM) permitió que otros proyectos, como BNB y Avalanche, crearan sus propias redes utilizando la infraestructura de Ethereum.

Además, las soluciones de capa 2 como Optimism y zkSync han mejorado la escalabilidad de la red, permitiendo transacciones más rápidas y de bajo costo.

Ethereum también ha sido un motor clave en la creación de la Web3, una Internet descentralizada que devuelve el control de los datos y las transacciones a los usuarios.

La Web3 ofrece una mayor privacidad y transparencia, eliminando a los intermediarios como gobiernos y grandes empresas, lo que promete una web más justa y autónoma.