Con una merma del 0,89% en un día, la criptomoneda de mayor capitalización sigue a la baja. Cómo se comportaron otros activos virtuales y dólares digitales

Según el panel de Binance, Bitcoin bajó un 0,89% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s79.215,36 este martes, con una capitalización de mercado de u$s1,59 billones.

Este martes 25 de agosto, las criptomonedas logran una capitalización total de u$s2,66 billones, según los datos de CoinMarketCap, que monitorea 39.325 monedas.

En consecuencia, el mercado global de monedas digitales evidenció un retroceso del -0,93% en las últimas horas. En cuanto a la participación de mercado, Bitcoin se mantiene en el 59,73%, Ethereum en el 11,20%, y el resto de criptomonedas representa el 29,07%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

A nivel global, el promedio de precios en dólares de las criptomonedas más relevantes el martes 25 de agosto es:

Bitcoin: u$s79.215,36 (-0,89%)

Ethereum: u$s2.472,03 (-1,99%)

BNB: u$s698,53 (-2,25%)

Ripple: u$s1,47 (-3,49%)

Solana: u$s97,97 (0,77%)

Cardano: u$s0,22 (-4,53%)

Polkadot: u$s0,87 (-5,13%)

Dogecoin: u$s0,09 (-3,88%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En Argentina, las criptomonedas más relevantes se negocian hoy, martes 25 de agosto, en las principales plataformas a los siguientes precios en pesos:

Bitcoin: $128,59 millones

Ethereum: $3,95 millones

BNB: $1,12 millones

Ripple: $2.354,73

Solana: $156.685

Cardano: $343,70

Polkadot: $1.400,11

Dogecoin: $142,32

Polygon: $191,09

Por otra parte, los dólares cripto o stablecoins más usados al martes 25 de agosto tienen estas cotizaciones en pesos argentinos:

USDT: $1.596,30

DAI: $1.603,41

USDC: $1.600,40

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para adquirir criptomonedas en Argentina, el primer paso es abrir una cuenta en una exchange, como Binance, Bitget y otras plataformas registradas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite recibir transferencias en pesos para fondear la cuenta y comprar criptomonedas.

Luego, basta con seleccionar la criptomoneda deseada y realizar la compra. Algunas exchanges también aceptan tarjetas de crédito como método de pago, a través de Mercado Pago u otros proveedores.

Además, permiten intercambiar activos digitales y transferirlos a otras billeteras mediante QR o claves públicas.

Otra opción es utilizar el sistema persona a persona (P2P), conectando directamente a usuarios que compran y venden criptomonedas.

Los pagos pueden realizarse a través de cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares, pero es importante revisar la reputación y el historial del vendedor.

Finalmente, los expertos recomiendan evitar plataformas inseguras, como Paxful, que ha sido reportada por los usuarios.

La falta de mecanismos de seguridad adecuados pone en riesgo a los usuarios frente a fraudes y robo de información.