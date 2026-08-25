Brad Garlinghouse participó de la primera reunión del Comité de Innovación de la CFTC y remarcó que Wall Street y las criptomonedas ya comparten mesa

La Ley Clarity, clave para los activos digitales, sigue frenada en el Senado por diferencias éticas, pese al consenso sobre la urgencia de actualizar reglas.

El Comité Asesor de Innovación reunió a gigantes de Wall Street, como Nasdaq y NYSE, junto a líderes cripto como Coinbase para impulsar marcos legales.

Estados Unidos está más cerca de establecer una regulación clara para las criptomonedas, según el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, tras su paso por la CFTC.

Estados Unidos nunca estuvo tan cerca de tener reglas claras para las criptomonedas, según el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, tras participar en la reunión inaugural del Comité Asesor de Innovación de la CFTC.

El directivo de la empresa emisora de XRP y RLUSD compartió su experiencia en el encuentro, realizado este jueves en Washington D.C.

Según relató, aunque la cita estaba centrada en el mundo cripto, en la sala hubo una fuerte presencia de las finanzas tradicionales, con representantes de:

Nasdaq

CME Group

Cboe

Options Clearing Corporation

NYSE

DTCC

El comité élite que junta a Coinbase, Uniswap y los gigantes de Wall Street

El Comité Asesor de Innovación, conocido como IAC, está impulsado por el presidente de la CFTC, Michael Selig, y agrupa a unos 35 integrantes. Su función es asesorar al regulador sobre el impacto de la innovación tecnológica en los mercados financieros, aunque no tiene capacidad para emitir normas.

Entre los miembros están los CEO de:

Coinbase

Uniswap Labs

Polymarket

Gemini

Junto a ejecutivos de infraestructuras de mercado tradicionales.

Garlinghouse describió al grupo como "la lista olímpica de las criptomonedas" y aseguró que hubo consenso entre los presentes sobre la necesidad de actualizar el marco legal vigente.

"Todos estaban de acuerdo. Las reglas escritas para una era diferente no son suficientes. Ni para los consumidores, ni para las empresas, ni para la innovación", escribió en su cuenta de X.

El ejecutivo recordó que planteó el mismo reclamo en una carta abierta al Congreso en 2019 y remarcó que, siete años después, todavía se necesita una regulación específica. Atribuyó los avances recientes a la actual gestión y a algunos legisladores.

"Gracias a la administración Trump, a funcionarios designados como Michael Selig y a un sinfín de líderes audaces en el Congreso, nunca hemos estado tan cerca", concluyó.

La antesala en la Casa Blanca con Trump y la SEC

La reunión del IAC se produjo un día después de otro encuentro clave en la Casa Blanca, al que también asistió Garlinghouse junto al presidente Donald Trump, el titular de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, Paul Atkins, y otros referentes del sector, entre ellos Coinbase.

Ese encuentro buscó reforzar la política favorable a los activos digitales impulsada por la Casa Blanca y consolidar el liderazgo estadounidense frente a otras potencias que avanzan en sus propios marcos normativos.

Por qué la Ley Clarity sigue trabada en el Senado pese al consenso

El optimismo de Garlinghouse contrasta con el estancamiento de la Ley Clarity, la iniciativa que busca fijar la estructura de mercado para bitcoin y el resto de los activos digitales en Estados Unidos.

El proyecto pasó la Cámara de Representantes en julio de 2025 y el Comité Bancario del Senado en mayo de este año, pero quedó frenado antes del receso legislativo de agosto por diferencias en torno a una cláusula ética.

Esa disposición apunta a limitar los beneficios que funcionarios y sus familiares, incluido Trump, pueden obtener de negocios vinculados a criptomonedas.

El Senado retomó su actividad el 11 de septiembre y la ley figura en el calendario, aunque sin fecha de votación confirmada.

Mientras el debate legislativo se demora, la CFTC y la SEC avanzan con sus propias iniciativas para dotar de reglas al sector, en un año que la industria ya describe como el de mayor actividad regulatoria de su historia en Estados Unidos.