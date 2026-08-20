Durante el primer semestre del año 9 mineras de Bitcoin que cotizan en bolsa generaron u$s341,2 millones en ingresos directamente asociados con la IA

La reconversión busca estabilidad financiera, aunque el desafío es transformar los altos desembolsos en contratos rentables a largo plazo.

Nueve mineras cotizadas invirtieron u$s5.110 millones en el primer semestre de 2026, con una relación de 15 a 1 entre gastos de capital e ingresos.

Las empresas de minería de Bitcoin destinan gran parte de sus recursos a infraestructura de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento.

Inteligencia artificial (IA) y computación de alto rendimiento (HPC) son los dos sectores donde las principales compañías de la industria minera de Bitcoin invierten cada día una mayor cantidad de recursos

Este vuelco en el negocio de la minería tiene como objetivo convertir sus instalaciones energéticas en infraestructura para centros de datos, aunque el cambio de modelo todavía está lejos de recuperar las enormes inversiones iniciales realizadas.

Nueve mineras de Bitcoin que cotizan en bolsa gastaron u$s5.110 millones en activos de capital durante el primer semestre de 2026, según datos de BlocksBridge Consulting.

En ese mismo período, estas empresas generaron u$s341,2 millones en ingresos directamente asociados con sus negocios de la inteligencia artificial y computación de alto rendimiento, por lo que la relación entre inversión e ingresos es de aproximadamente 15 a 1.

La magnitud de esta inversión reflejó que la transición hacia la IA no consiste simplemente en reutilizar los equipos utilizados para minar Bitcoin.

Para convertir una instalación minera en un centro de datos apto para cargas de trabajo de IA hace falta nuevas subestaciones eléctricas, edificios, sistemas avanzados de refrigeración, infraestructura de red y, de acuerdo al modelo, costosas unidades de procesamiento gráfico (GPU).

Por qué ahora la apuesta es a largo plazo

BlocksBridge precisó que el acceso previo a energía y terrenos puede ofrecer a los mineros una ventaja frente a nuevos desarrolladores de centros de datos, pero transformar esos recursos en infraestructura preparada para IA requiere inversiones significativas.

El fenómeno puede observarse también en el gasto agregado de la industria, ya que un grupo de 15 mineras de Bitcoin y compañías vinculadas con centros de datos de IA desembolsó u$s30.700 millones en activos de capital durante sus últimos períodos de reporte de 2026, un 42,6% más que los u$s21.530 millones invertidos durante todo 2025.

Las nueve compañías analizadas generaron u$s205,8 millones en ingresos provenientes de IA y HPC durante el segundo trimestre de 2026, un incremento de 52% frente al trimestre anterior, y entre las empresas que ya están registrando ingresos de estas actividades aparecen Core Scientific, TeraWulf y Bitdeer.

El crecimiento también se observa en nuevos contratos, por ejemplo, HIVE Digital Technologies anunció recientemente un acuerdo de cinco años por u$s350 millones para servicios de computación en la nube con GPU.

El contrato aportaría aproximadamente u$s70 millones de ingresos anualizados y forma parte de una estrategia más amplia para convertir infraestructura originalmente asociada con la minería en capacidad para IA.

La reconversión responde, en buena medida, a un problema económico y la minería de Bitcoin requiere grandes cantidades de electricidad y está expuesta a la volatilidad del precio de BTC, la dificultad de la red y el costo de los equipos.

Por qué la minería decidió cambiar su modelo de negocio

Los contratos de infraestructura para IA y HPC pueden ofrecer acuerdos de varios años y flujos de ingresos potencialmente más previsibles.

Un informe de CoinShares sobre la industria puntualizó que los contratos de IA/HPC anunciados por mineras públicas ya superaban los u$s70.000 millones y subrayó que algunas compañías evolucionan hacia un modelo en el que la operación de centros de datos pasa a ser una parte central del negocio.

Esta transformación también modifica la identidad del sector, ya que algunas empresas ya no buscan ser exclusivamente mineras de Bitcoin, sino operadores de infraestructura energética y computacional capaces de asignar su capacidad entre minería, IA y HPC según cuál actividad ofrezca mejores retornos.

El problema es que los contratos anunciados no necesariamente se traducen de inmediato en ingresos y rentabilidad. La construcción de centros de datos especializados demanda grandes cantidades de capital, puede aumentar el endeudamiento y expone a las compañías a riesgos de ejecución.

Por eso, la relación de 15 a 1 entre capex e ingresos no necesariamente implicó que el modelo haya fracasado, sino que reflejó una industria que se encuentra todavía en una etapa de construcción de infraestructura.

El desafío para los inversores será determinar qué compañías pueden convertir esos desembolsos en contratos rentables y sostenibles, y cuáles terminarán soportando grandes cargas de capital sin obtener retornos suficientes.

La minería ya no es el único negocio

El movimiento hacia la IA marcó un cambio estructural para el sector y la ventaja histórica de las mineras, tener acceso a grandes cantidades de electricidad, terrenos e infraestructura, puede convertirse en un activo todavía más valioso en una economía que necesita cada vez más capacidad de cómputo.

Pero esa oportunidad tiene un precio con miles de millones de dólares en nuevas inversiones antes de que los ingresos estén plenamente consolidados.

Por ahora, los números muestran una industria que gasta mucho más en prepararse para la economía de la IA de lo que obtiene de ella.

El próximo desafío será demostrar que esa brecha de 15 a 1 es una etapa temporal de crecimiento y no el reflejo de un modelo de negocio demasiado intensivo en capital.