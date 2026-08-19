La entidad se convirtió en el primer banco del país en combinar banca tradicional y blockchain para fraccionar inmuebles y ampliar el acceso a inversores

Esta innovación de Banco Coinag fusiona banca tradicional con blockchain, ampliando alternativas para desarrolladores e inversores del sector.

Desarrollado con Pala Blockchain, permite la inversión fraccionada en inmuebles, democratizando el acceso al real estate para inversores.

Banco Coinag lanzó el primer marketplace inmobiliario en Argentina que integra activos reales, tokenización y financiamiento.

Banco Coinag se convirtió en el primer banco de la Argentina en lanzar un marketplace inmobiliario que integra activos reales, tokenización y financiamiento en una misma plataforma.

Con este lanzamiento, la entidad se posiciona como el primer banco argentino en combinar banca tradicional e infraestructura blockchain dentro de una misma solución para desarrolladores.

El nuevo marketplace apunta a conectar desarrolladores, inversores e infraestructura financiera mediante herramientas basadas en tecnología blockchain.

Hernán Sefusatti, presidente de Banco Coinag, explicó la visión de la entidad sobre la tokenización de activos reales y el trabajo conjunto con Pala Blockchain para vincular desarrollos inmobiliarios, inversores e infraestructura financiera.

"Coinag no es un banco que se digitalizó. Es una infraestructura que le permite a sus clientes crecer", resaltó Sefusatti durante su exposición Expo Real Estate Argentina 2026.

Según explicó, la compañía ya comercializa activos tokenizados y su objetivo es co-crear soluciones junto a sus clientes.

La alianza con Pala Blockchain detrás de la nueva propuesta

El directivo precisó que el desafío va más allá de incorporar tecnología blockchain al mercado inmobiliario y subrayó que la propuesta busca integrar estas herramientas al sistema financiero para generar soluciones concretas y ampliar las alternativas disponibles tanto para desarrolladores como para inversores.

En junio de 2026 la Comisión Nacional de Valores (CNV) extendió el régimen de tokenización de valores negociables e incorporó nuevos instrumentos al sandbox regulatorio.

Para desarrollar esta solución, Banco Coinag estableció una alianza estratégica con Pala Blockchain, firma especializada en tecnología de tokenización aplicada al mercado financiero e inmobiliario.

"Banco Coinag estableció una alianza estratégica con Pala, empresa líder en tecnología de tokenización, con el objetivo de acercar nuevas alternativas de inversión vinculadas a activos reales", explicó Sefusatti.

A través de esta solución, quienes no pueden acceder a la compra completa de un inmueble pueden invertir en una fracción del mismo mediante su tokenización. Este modelo reduce las barreras tradicionales de entrada al mercado de real estate y amplía el universo de inversores potenciales.

Pala Blockchain ya trabaja con más de 20 desarrolladoras e inmobiliarias del país, y sus clientes cuentan con activos en oferta por más de USD 150 millones. Entre las empresas de real estate que utilizan este sistema se destacan:

Idero

Fundar

Grupo EB

Wesurf

Filabe

Pascual

Cómo funciona la inversión fraccionada en inmuebles tokenizados

La tokenización permite representar digitalmente activos y derechos vinculados a la economía real, abriendo la puerta a nuevas formas de comercialización y a futuros instrumentos financieros.

Paula Vigliano, cofundadora de Pala Blockchain, destacó que la experiencia del comprador cambió radicalmente con estas herramientas.

Hoy un boleto de compraventa puede firmarse desde un teléfono celular en pocos minutos y certificarse digitalmente por un escribano a distancia.

Sefusatti puntualizó que la entidad ya administra más de 12 millones de CVU y tiene una influencia importante en el agro y la cadena agrícola, a través de las billeteras integradas a la solución amplificada de Coinag.

"Creemos que es muy importante la tecnología blockchain y la tokenización, pero lo que aún tenemos que sumar es un ecosistema unido, que fluya y permita que se desarrollen la economía, los individuos y las empresas", añadió.

La integración entre banca, activos reales y tecnología blockchain abre así un nuevo espacio de desarrollo para la industria financiera e inmobiliaria.

Un ecosistema financiero pensado para el real estate del futuro

Sefusatti analizó la estrategia de la entidad y destacó la necesidad de "sinergizar, pensar fuera de la caja y complementarnos, para adaptarnos a un mundo que no es que viene, sino que ya está".

La experiencia de Banco Coinag en infraestructura financiera y negocios digitales se combina ahora con el conocimiento tecnológico de Pala Blockchain para avanzar sobre un modelo que conecta ambos ecosistemas.

Expo Real Estate 2026 representó una oportunidad para mostrar cómo esa integración empieza a traducirse en soluciones concretas para desarrolladores, inversores y otros actores del mercado.

Banco Coinag es una entidad financiera argentina de origen cooperativo con 12 años de trayectoria, especializada en el acompañamiento de cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones en todo el país.

Opera en 78 localidades de 8 provincias y, a través de su ecosistema de negocios digitales, que incluye Agilpagos y Api Coinag, procesa más de 100 millones de transacciones mensuales.

Su estrategia de sostenibilidad integra finanzas climáticas, inclusión financiera y gestión ambiental como ejes centrales del modelo de negocio.

Banco Coinag, una entidad cooperativa a la vanguardia de la innovación financiera

La incorporación de los activos reales a esa estrategia representa un nuevo paso: utilizar tecnología para generar alternativas de inversión y financiamiento, manteniendo la confianza, el respaldo y la experiencia financiera como pilares.

Porque el futuro de las finanzas no pasa solamente por incorporar nuevas tecnologías, sino por encontrar la manera de conectarlas con la economía real y convertirlas en nuevas oportunidades.

La iniciativa fue presentada durante la Expo Real Estate Argentina 2026, realizada en el Hilton Hotel Buenos Aires, uno de los principales encuentros del sector inmobiliario de la región.

La entidad formó parte del workshop "Activos tokenizados, préstamos garantizados y securitización: el futuro de la comercialización inmobiliaria".

Del panel participaron Sefusatti, Vigliano junto a Sonia Salvatierra, vicepresidenta de la Comisión Nacional de Valores; y Magdalena Tato, presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.