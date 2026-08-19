El precio de la criptomoneda con mayor capitalización de mercado experimentó un nuevo rally que liquidó u$s1.23 mil millones en una hora

Las liquidaciones de derivados funcionan como un indicador de volatilidad clave que puede amplificar tanto las subas como las caídas del precio.

El fenómeno de short squeeze ocurrió cuando el alza inesperada obligó a los operadores bajistas a recomprar activos, acelerando la subida de BTC.

Bitcoin superó los u$s68.000 impulsado por un rally que forzó la liquidación masiva de posiciones cortas en el mercado de criptomonedas.

Bitcoin (BTC) volvió a mostrar el impacto que pueden tener las posiciones apalancadas sobre el mercado de criptomonedas con un rally protagonizado por el activo que dejó su precio por encima de los u$s68.000.

Con una suba de más de 5%, BTC se embarcó en un rápido movimiento alcista del precio que obligó a cerrar de manera forzada una gran cantidad de apuestas bajistas, y generó una cadena de liquidaciones que amplificó la suba de la principal criptomoneda.

Las liquidaciones se producen cuando una exchange cierra automáticamente una posición apalancada porque el operador ya no cuenta con margen suficiente para sostenerla.

En el caso de las posiciones cortas, el trader apuesta a que el precio caerá y cuando ocurre lo contrario, debe recomprar el activo para cerrar la operación, algo que puede añadir presión compradora y acelerar todavía más el movimiento.

Los datos de mercado de CoinGlass mostraron que hasta qué punto las posiciones cortas pueden convertirse en combustible para un rally.

Bitcoin llegó a generar cientos de millones de dólares en liquidaciones de shorts durante períodos muy breves.

Cuándo fue el anterior rally de BTC

En marzo de 2026, hubo un salto de BTC desde aproximadamente u$s72.400 hasta u$s74.320 en menos de 30 minutos, que provocó unos u$s113 millones en liquidaciones cortas en apenas una hora.

Este fenómeno se conoce como short squeeze y se produce cuando una suba inesperada obliga a los operadores bajistas a cerrar sus posiciones.

Como esos cierres implican compras, el proceso puede alimentar el avance del activo y provocar nuevas liquidaciones en cadena.

El mecanismo es especialmente relevante en Bitcoin porque el mercado de futuros y contratos perpetuos concentra grandes volúmenes de capital apalancado.

Cuando una cantidad significativa de operadores queda posicionada en la misma dirección, un movimiento relativamente pequeño puede transformarse en una variación mucho más pronunciada.

Cómo es la fuerza del apalancamiento de BTC

Las liquidaciones no necesariamente indican que los inversores estén abandonando Bitcoin en el mercado spot, sino que muchas veces reflejan una limpieza de posiciones especulativas abiertas con dinero prestado.

Un ejemplo de la magnitud que puede alcanzar este proceso se produjo en mayo de 2025, cuando Bitcoin superó los u$s100.000 y las liquidaciones totales del mercado cripto rondaron los u$s970 millones.

De ese monto, unos u$s836 millones correspondieron a posiciones cortas, y CoinGlass calificó el episodio como el mayor evento de liquidación de shorts desde 2021.

Por otro lado, una suba fuerte elimina posiciones cortas y potencia el rally y una caída brusca puede liquidar posiciones largas y profundizar el descenso.

En noviembre de 2025, por ejemplo, una caída de Bitcoin hacia u$s105.000 generó más de u$s1.200 millones en liquidaciones, con más de u$s1.090 millones correspondientes a posiciones largas.

Una señal de volatilidad para los próximos días

El comportamiento de las liquidaciones volvió a colocar al apalancamiento en el centro de la escena, que mientras Bitcoin mantenga una tendencia alcista, las posiciones cortas acumuladas por encima del precio pueden convertirse en potencial combustible para nuevas subas.

Pero la misma estructura representa un riesgo en sentido contrario, ya que si el precio cambia de dirección y comienza a liquidar posiciones largas, la presión vendedora puede aumentar rápidamente.

En un mercado donde las operaciones con derivados tienen un peso cada vez mayor, las liquidaciones funcionan actualmente como un indicador clave para entender la volatilidad.

Más que representar únicamente pérdidas individuales, las cascadas de liquidaciones pueden convertirse en uno de los motores que explican por qué los movimientos de Bitcoin son, en determinados momentos, mucho más bruscos de lo esperado.

Este rally en el precio del activo volvió a demostrar que en el mercado cripto no sólo importa hacia dónde se mueve Bitcoin, sino también cuántas posiciones apalancadas están esperando en el camino.