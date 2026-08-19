En las últimas 24 horas, la criptomoneda número cinco subió 6,87%. Las cotizaciones de de otras divisas digitales y dólares cripto

Solana cotiza a u$s82,30 este miércoles tras un aumento de 6,87% en los últimas 24 horas, con una capitalización de u$s47.982,71 millones, según datos extraídos de Binance.

Con más de 39.282 monedas en el mercado, la capitalización global de criptomonedas es de u$s2,32 billones este miércoles 19 de agosto, según CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas presentó un crecimiento del 5,02% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con un 59,36% de predominancia, mientras Ethereum asegura un 10,85%. Las demás criptomonedas representan el 29,80%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, miércoles 19 de agosto, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más relevantes son los siguientes:

Bitcoin: u$s68.626,76 (5,95%)

Ethereum: u$s2.085,74 (8,87%)

BNB: u$s619,18 (2,69%)

Ripple: u$s1,07 (6,61%)

Solana: u$s82,30 (6,87%)

Cardano: u$s0,18 (3,41%)

Polkadot: u$s0,79 (4,90%)

Dogecoin: u$s0,07 (4,33%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos en las exchanges argentinas al miércoles 19 de agosto:

Bitcoin: $109,60 millones

Ethereum: $3,30 millones

BNB: $982.675,39

Ripple: $1.695,49

Solana: $130.078,80

Cardano: $287,75

Polkadot: $1.246,77

Dogecoin: $115,67

Polygon: $130,08

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor demanda en Argentina cotizan este miércoles 19 de agosto a estos valores en pesos:

USDT: $1.581,90

DAI: $1.586,37

USDC: $1.587,02

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana es un ejemplo de evolución tecnológica dentro del mundo blockchain. Creada en 2017 por Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm especializado en sistemas distribuidos, Solana se propuso abordar los desafíos de escalabilidad que enfrentan redes como Bitcoin y Ethereum.

El principal diferenciador de Solana es su algoritmo de consenso "Proof of History" (Prueba de Historia), que permite organizar las transacciones antes de ser validadas, aumentando significativamente la velocidad y reduciendo costos. Mientras que Ethereum procesaba alrededor de 15 transacciones por segundo en sus primeros años, Solana puede gestionar miles, destacándose por su eficiencia.

En 2020, Solana lanzó su red principal, posicionándose como una de las blockchains más rápidas y económicas. Estas características la hicieron especialmente atractiva para desarrolladores de aplicaciones descentralizadas, como plataformas DeFi y proyectos de NTF, donde Ethereum enfrentaba críticas por sus elevados costos de gas.

El ecosistema de Solana ha crecido rápidamente gracias a su combinación de rendimiento técnico y costos accesibles. Aunque Ethereum sigue siendo la blockchain más adoptada, Solana ofrece una alternativa viable para aquellos que priorizan escalabilidad y rapidez en sus proyectos.

Sin embargo, Solana no ha estado exenta de problemas, enfrentando interrupciones en su red y cuestionamientos sobre su descentralización. A pesar de ello, el equipo y la comunidad han trabajado intensamente para resolver estos desafíos y mejorar su infraestructura.

Hoy, Solana se posiciona como una de las blockchains más prometedoras, logrando equilibrar velocidad, eficiencia y costos bajos, y consolidándose como una seria competidora frente a Ethereum.