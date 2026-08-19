En las últimas 24 horas, la criptomoneda número uno subió 5,88%. Ccómo evolucionaron otras divisas digitales y el mercado de dólares cripto

Este miércoles, Bitcoin, la criptomoneda más importante, experimentó un aumento de 5,88% en las últimas 24 horas, situando su precio en u$s68.581,92, con un mercado circulante equivalente a u$s1,38 billones, según Binance.

El mercado mundial de criptomonedas alcanza hoy, miércoles 19 de agosto, una capitalización de u$s2,32 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 39.282 monedas.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas registró un aumento del 5,12% en las últimas 24 horas. Bitcoin domina la participación en el mercado cripto con un 59,37%, Ethereum ocupa un 10,85%, y el resto de las criptomonedas abarcan el 29,78%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, miércoles 19 de agosto, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más relevantes son los siguientes:

Bitcoin: u$s68.581,92 (5,88%)

Ethereum: u$s2.083,20 (8,66%)

BNB: u$s619,05 (2,65%)

Ripple: u$s1,07 (6,69%)

Solana: u$s82,33 (6,91%)

Cardano: u$s0,18 (3,72%)

Polkadot: u$s0,79 (4,92%)

Dogecoin: u$s0,07 (4,39%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En Argentina, las criptomonedas más relevantes se negocian hoy, miércoles 19 de agosto, en las principales plataformas a los siguientes precios en pesos:

Bitcoin: $109,96 millones

Ethereum: $3,31 millones

BNB: $982.887,89

Ripple: $1.700,29

Solana: $130.423,50

Cardano: $288,57

Polkadot: $1.252,35

Dogecoin: $116,29

Polygon: $130,08

Por su parte, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina cotizan este miércoles 19 de agosto a los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.581,90

DAI: $1.586,37

USDC: $1.587,92

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el enigmático creador Satoshi Nakamoto, revolucionó el sistema financiero al convertirse en la primera criptomoneda. Su objetivo es proporcionar una alternativa descentralizada de pagos sin la intervención de bancos o gobiernos.

Bitcoin utiliza un sistema de consenso basado en "prueba de trabajo", donde los mineros validan las transacciones mediante cálculos matemáticos complejos. Esto garantiza la seguridad de la red, aunque genera un alto consumo energético.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, similar al oro, debido a su oferta limitada de 21 millones de bitcoins, lo que atrae a inversores interesados en proteger su dinero frente a la inflación.

A pesar de su éxito, Bitcoin enfrenta problemas como la escalabilidad y los altos costos de transacción. Para solucionarlo, se han desarrollado herramientas como la Lightning Network, que mejoran la velocidad y reducen los costos.

Bitcoin ha sido objeto de críticas debido a su uso en actividades ilícitas y sus fluctuaciones extremas de valor, pero sigue siendo la criptomoneda más destacada con un impacto significativo en el ámbito financiero global.