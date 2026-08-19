La moneda digital más relevante creció 5,99% en las últimas 24 horas. El rendimiento de otros activos virtuales y los dólares digitales

Bitcoin, la la divisa digital de mayor capitalización de mercado con un valor total de u$s1,38 billones, registró un aumento de 5,99% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s68.687,43 por unidad este miércoles, según datos de Binance.

CoinMarketCap registra este miércoles 19 de agosto un total de u$s2,32 billones en capitalización de mercado para más de 39.282 criptomonedas.

De esta forma, el mercado total de monedas digitales creció un 5,15% en el último día. Bitcoin lidera con un 59,40% de predominancia, mientras Ethereum asegura un 10,83%. Las demás criptomonedas representan el 29,77%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este miércoles 19 de agosto, las criptomonedas líderes reflejan los siguientes valores promedio en dólares a nivel mundial:

Bitcoin: u$s68.687,43 (5,99%)

Ethereum: u$s2.081,95 (8,62%)

BNB: u$s619,06 (2,65%)

Ripple: u$s1,07 (6,77%)

Solana: u$s82,37 (6,97%)

Cardano: u$s0,18 (3,76%)

Polkadot: u$s0,79 (4,96%)

Dogecoin: u$s0,07 (4,39%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las principales criptomonedas en Argentina tienen los siguientes precios en pesos, según las exchanges locales más relevantes al miércoles 19 de agosto:

Bitcoin: $110,16 millones

Ethereum: $3,31 millones

BNB: $982.887,89

Ripple: $1.700,29

Solana: $130.423,50

Cardano: $288,57

Polkadot: $1.252,35

Dogecoin: $116,29

Polygon: $130,43

Además, el mercado argentino de dólares cripto o stablecoins muestra al miércoles 19 de agosto los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.583

DAI: $1.589

USDC: $1.587,92

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para adquirir criptomonedas en Argentina, el primer paso es abrir una cuenta en una exchange, como Binance y otras plataformas registradas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite recibir transferencias en pesos para fondear la cuenta y comprar criptomonedas.

Luego, basta con seleccionar la criptomoneda deseada y realizar la compra. Algunas exchanges también aceptan tarjetas de crédito como método de pago, a través de Mercado Pago u otros proveedores.

Además, permiten intercambiar activos digitales y transferirlos a otras billeteras mediante QR o claves públicas.

Otra opción es utilizar el sistema persona a persona (P2P), conectando directamente a usuarios que compran y venden criptomonedas.

Los pagos pueden realizarse a través de cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares, pero es importante revisar la reputación y el historial del vendedor.

Finalmente, los expertos recomiendan evitar plataformas inseguras, como Paxful, que ha sido reportada por los usuarios.

La falta de mecanismos de seguridad adecuados pone en riesgo a los usuarios frente a fraudes y robo de información.