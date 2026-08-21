El fundador de SkyBridge Capital repasó las trabas que mantuvieron al activo estancado y ratificó su proyección de que volvería a superar los u$s100.000

La inyección de liquidez del Tesoro de EE. UU. y la liquidación masiva de cortos impulsaron el 24% semanal.

Tres factores frenaron su precio: migración a IA de mineros y capital, y el ciclo bajista de cuatro años previo al halving.

Anthony Scaramucci de SkyBridge Capital explicó el rally de Bitcoin que superó los u$s78.000 tras meses estancado cerca de u$s63.000.

Anthony Scaramucci, fundador de SkyBridge Capital, explicó en plena disparada de Bitcoin por qué la criptomoneda no logró subir antes y se mantuvo estancada cerca de los u$s63.000 durante buena parte de 2026.

En una entrevista con CNBC este martes, apenas un día antes de que arrancara el rally que llevó al activo a superar este viernes los u$s78.000 con una suba del 24% semanal, el inversor detalló los tres factores que, a su juicio, trabaron el precio durante meses: la migración de mineros y capital hacia la inteligencia artificial y el propio ciclo bajista de cuatro años.

La irrupción alcista comenzó el 19 de agosto, cuando el Tesoro de Estados Unidos anunció que al menos duplicaría sus operaciones de recompra de bonos a largo plazo, de u$s2.000 millones a u$s4.000 millones por operación.

Esa inyección de liquidez, sumada a una liquidación masiva de posiciones en corto por unos u$s2.700 millones y al impulso político del presidente Donald Trump a favor de la Ley Clarity, desató un rally que rompió meses de lateralización.

Los tres frenos que mantuvieron contenido el precio de Bitcoin

Scaramucci había identificado tres frenos que mantuvieron al precio de Bitcoin contenido en un rango estrecho a lo largo de este año.

El primero es la migración de empresas mineras hacia la inteligencia artificial: varias compañías del sector transfirieron capacidad de cómputo hacia proyectos de IA, lo que alteró la tasa de hash de la red y moderó la volatilidad.

El segundo factor, directamente ligado al primero, es el desplazamiento de capital de inversión hacia la inteligencia artificial. "El capital huyó de los mercados, además de Bitcoin y las criptomonedas, hacia la IA", señaló. Otros referentes del sector como Michael Saylor, presidente de Strategy, y Spencer Hallarn, director de mercados de la firma GSR, coincidieron públicamente en ese diagnóstico.

El tercer elemento es el ciclo de cuatro años marcado por los halvings, los eventos en los que se reduce a la mitad la recompensa que reciben los mineros por cada bloque validado.

"Si creés en el ciclo de cuatro años, como la mayoría, Bitcoin se acerca al final de lo que típicamente veríamos como su mercado bajista", explicó el inversor, quien calculó que restan entre 18 y 19 meses para el próximo halving.

La combinación explosiva que desató el rally en agosto

La suba acelerada que llevó a Bitcoin desde los u$s63.000 hasta por encima de los u$s78.000 en solo cinco días respondió a una combinación de factores.

La decisión del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, de ampliar las recompras de deuda a largo plazo comprimió los rendimientos de los bonos a 30 años y empujó al capital hacia activos de riesgo, incluidas las criptomonedas.

Ese movimiento se amplificó por la mayor liquidación de posiciones cortas desde 2021: más de u$s1.000 millones en shorts se cerraron en apenas una hora, según datos de Coinglass. A esto se sumaron ingresos récord a los ETF de Bitcoin en Estados Unidos, con u$s517 millones en un solo día, el mayor flujo diario desde principios de mayo.

Por qué Scaramucci mantiene su optimismo sobre Bitcoin

Incluso antes de que se produjera el rally, el fundador de SkyBridge Capital se había mostrado firme en sus perspectivas. Consultado sobre si mantenía su optimismo, respondió: "La respuesta es un rotundo sí".

Consideró que cuando se acerque el próximo halving y se reduzca la emisión de monedas nuevas, la relación entre oferta y demanda se ajustará y el precio recuperará los u$s100.000, aunque advirtió que "a la gente no le gusta" que el proceso lleve tiempo.

También mencionó riesgos como el avance de la computación cuántica y la incertidumbre en torno a la Ley Clarity, cuya votación procesal en el Senado está agendada para el 15 de septiembre.

"Tal vez sea un catalizador a la baja, aunque no lo sé", dijo sobre la amenaza cuántica, aunque remarcó que confía en la capacidad de los desarrolladores para resolver ese desafío.