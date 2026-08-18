La plataforma de infraestructura financiera ya está presente en más de 150 países y va por más a partir de su solución de tarjeta global

Esta integración tecnológica única reduce la complejidad operativa, acelerando el ingreso a nuevos mercados con una infraestructura unificada.

La compañía permite que bancos y fintechs como BBVA, Santander y Western Union lancen métodos de pago en América, Europa, Medio Oriente y Asia.

Pomelo extendió su infraestructura de emisión y procesamiento a más de 150 países con el lanzamiento de una nueva solución de tarjeta global.

Pomelo, la plataforma de infraestructura financiera que permite a bancos, fintechs y corporaciones lanzar, procesar y escalar programas de tarjetas y soluciones de pagos, avanza en su plan de expansión internacional.

La compañía extendió recientemente su infraestructura de emisión y procesamiento a más de 150 países mediante una nueva solución de tarjeta global.

El objetivo es responder a la creciente demanda de bancos, fintechs y empresas que buscan lanzar nuevos métodos de pago y casos de uso en distintos mercados.

La tarjeta global ya opera en América, Europa, Medio Oriente, Asia y África, con clientes como Western Union, BBVA, Santander, Coppel, Kavak, Didi, Binance, ARQ, Astropay y PayJoy.

Históricamente, expandir un programa de tarjetas exigía construir infraestructura, licencias y operaciones en cada mercado nuevo.

A partir de esta solución, los emisores acceden a una integración tecnológica única que reduce la complejidad y acelera los tiempos de lanzamiento.

Pomelo despliega una tarjeta global para conquistar nuevos mercados

Como parte de esta estrategia, Pomelo desarrolla una suite de productos globales que incluye Global Card, Agentic Payments, Tokenization as a Service y Chargeback Management.

Estas soluciones amplían la propuesta de la compañía más allá del procesamiento tradicional de pagos.

Permiten a bancos, fintechs y empresas lanzar nuevos casos de uso, ingresar a mercados adicionales y operar pagos globales desde una infraestructura unificada.

"Pomelo logró construir una plataforma tecnológica con un nivel de sofisticación y escalabilidad única en la industria", destacaron desde la compañía al presentar la estrategia.

La demanda de infraestructura de pagos moderna crece a nivel global, impulsada por la necesidad de lanzar productos con rapidez y flexibilidad.

Esa tendencia consolida a Pomelo como un actor clave para instituciones financieras que buscan escalar sus operaciones fuera de sus mercados de origen.

Una suite de productos para escalar pagos a nivel global

Pomelo se consolidó como uno de los principales proveedores de infraestructura financiera de América Latina. La compañía trabaja con más de 170 clientes corporativos, entre los que se incluyen bancos internacionales y unicornios como BBVA, Santander, Bancolombia, Western Union, Creditas, Kavak y Stori.

Actualmente procesa más de 55 millones de transacciones por día en la región.

Fue reconocida por organizaciones como el World Economic Forum, Endeavor, Mastercard y Visa por su aporte a la innovación financiera.

"Hoy estamos entrando en una nueva etapa de crecimiento: llevar tecnología y propuesta de valor a empresas de todo el mundo", afirmó Gastón Irigoyen, CEO y Co Founder de Pomelo.

Según el ejecutivo, la compañía construyó en los últimos años la infraestructura de pagos con tarjeta más moderna e innovadora de la región.

Pomelo, un actor clave en la infraestructura financiera regional

Para sostener este proceso de expansión, Pomelo incorporó a Abdul Assal como General Manager de Global Card. Desde esta posición, liderará la estrategia comercial global de la compañía y será responsable de acelerar la adopción de su infraestructura de pagos en nuevos mercados.

"Su experiencia escalando negocios globales y liderando equipos comerciales de alto desempeño es fundamental para posicionar a Pomelo a nivel internacional", agregó Irigoyen sobre la incorporación.

Assal cuenta con una trayectoria de más de 15 años en la industria de pagos y tecnología financiera.

Inició su carrera en Banco Santander Brasil, donde durante siete años se especializó en el negocio de emisión y medios de pago.

Luego, en Mastercard, lideró iniciativas regionales de innovación e inclusión financiera junto a neobancos, fintechs, empresas de criptoactivos y habilitadores tecnológicos.

Abdul Assal, el nuevo General Manager de Global Card

Más recientemente, ocupó la posición de Country Manager para Brasil y Colombia en Galileo Financial, empresa de SoFi que cotiza en Nasdaq.

Desde su nuevo rol, tendrá la misión de fortalecer la estrategia comercial global de Pomelo y desarrollar alianzas con instituciones financieras y empresas tecnológicas.

También acompañará la expansión del portafolio de soluciones de la compañía más allá de América Latina.

"Me entusiasma sumarme en este momento para materializar esa visión", sostuvo Assal sobre su llegada a la compañía.

Según explicó, existe una demanda creciente por infraestructura de pagos moderna que permita lanzar productos globales con rapidez y flexibilidad.

Con esta incorporación, Pomelo refuerza su convicción de construir un equipo ejecutivo con experiencia internacional para acompañar su próxima etapa de crecimiento.