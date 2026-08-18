Carolina Gama, country manager de Bitget en la Argentina, analiza cómo se mueve este martes la criptodivisa más importante por cotización de mercado

La cotización actual de Bitcoin es clave al testear la media móvil de 200 semanas en u$s64.217, un soporte técnico vital para evitar mayores caídas.

El precio de BTC resiste pese al alza en bonos del Tesoro de EE. UU. y el petróleo Brent, que escala por encima de los u$s91 disparando la inflación.

Bitcoin mantiene su resiliencia al cotizar sobre los u$s64.000, desafiando un entorno macroeconómico complejo que presiona a la baja a los activos.

Bitcoin (BTC) muestra una importante resiliencia al mantenerse por encima de los u$s64.000 en un entorno macroeconómico que, en principio, favorece la aversión al riesgo.

El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., con la tasa a 30 años alcanzando el 5,33%, combinado con el fuerte repunte del petróleo, con el Brent por encima de los u$s91, incrementa las preocupaciones sobre la inflación y mantiene las perspectivas de tasas de interés elevadas durante más tiempo.

Este escenario tiende a presionar a los activos de riesgo, incluido Bitcoin.

Aun así, BTC se mantiene alrededor de los u$s64.200 y acumula ganancias en la semana, mientras el mercado bursátil registra una racha de caídas.

Esta divergencia es relevante porque muestra que, al menos por ahora, los vendedores no están logrando ejercer una presión proporcional al deterioro del entorno macroeconómico.

Otro punto importante es la prueba de la media móvil de 200 semanas, que actualmente se sitúa en u$s64.217.

Este indicador de largo plazo desempeñó un papel importante como soporte durante buena parte del último ciclo bajista y, con el precio de Bitcoin nuevamente cerca de este nivel, su capacidad para sostener al mercado cobra aún mayor importancia.

*Por Carolina Gama, country manager de Bitget en la Argentina