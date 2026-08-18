En las últimas 24 horas, la sexta mayor criptomoneda subió 1,32%. Los valores actuales de otras divisas digitales y dólares cripto

Según el panel de Binance, Solana subió un 1,32% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s77,07 este martes, con una capitalización de mercado de u$s44.924,67 millones.

CoinMarketCap registra este martes 18 de agosto un total de u$s0 en capitalización de mercado para más de 0 criptomonedas.

De esta forma, el mercado global de criptomonedas aumentó un 0% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con una participación del 0%, seguido de Ethereum con un 0%. Las restantes monedas alcanzan un 100%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Con datos al martes 18 de agosto, estos son los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s64.808,70 (1,07%)

Ethereum: u$s1.915,65 (0,24%)

BNB: u$s602,93 (-0,63%)

Ripple: u$s1 (-0,33%)

Solana: u$s77,07 (1,32%)

Cardano: u$s0,18 (0,21%)

Polkadot: u$s0,75 (-1,02%)

Dogecoin: u$s0,07 (-0,37%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, martes 18 de agosto, las principales exchanges argentinas publican los siguientes precios en pesos para las criptomonedas más relevantes:

Bitcoin: $103,12 millones

Ethereum: $3,04 millones

BNB: $956.406,98

Ripple: $1.589,55

Solana: $122.345,60

Cardano: $278,74

Polkadot: $1.191,66

Dogecoin: $111,37

Polygon: $129,87

Además, al martes 18 de agosto, los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina registran las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.580,70

DAI: $1.588,11

USDC: $1.583,90

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana es una blockchain que representa una revolución en el mundo de las criptomonedas. Fundada en 2017 por Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm con experiencia en sistemas distribuidos, su objetivo era superar los límites de escalabilidad de redes como Bitcoin y Ethereum.

Su tecnología innovadora, "Proof of History", permite ordenar transacciones de manera eficiente antes de ser confirmadas, lo que aumenta la velocidad y reduce los costos. En comparación, Ethereum, en sus comienzos, podía procesar unas 15 transacciones por segundo, mientras que Solana maneja miles, posicionándose como una de las redes más rápidas.

Con la introducción de su red principal en 2020, Solana comenzó a destacarse como una opción ideal para desarrolladores interesados en construir aplicaciones descentralizadas. Sectores como DeFi y NTF encontraron en Solana una solución a los altos costos de gas que aquejan a Ethereum.

El ecosistema de Solana ha crecido exponencialmente, atrayendo a usuarios y desarrolladores gracias a su enfoque en la eficiencia y la accesibilidad. Aunque Ethereum sigue liderando en términos de adopción global, Solana se ha consolidado como una alternativa robusta y escalable.

A pesar de su éxito, Solana ha enfrentado desafíos significativos, como interrupciones en su red y críticas sobre su nivel de descentralización. No obstante, la comunidad y el equipo detrás del proyecto han trabajado arduamente para fortalecer su infraestructura y mejorar su propuesta.

Hoy en día, Solana es vista como una blockchain de vanguardia, que combina velocidad, costos bajos y eficiencia, convirtiéndose en una fuerte competidora en la industria y un desafío directo para Ethereum.