En las últimas 24 horas, la segunda mayor criptomoneda subió 0,24%. Los valores actuales de las otras monedas y los dólares cripto

Ethereum, con una capitalización de u$s231.184,24 millones, registró un aumento de 0,24% en las últimas 24 horas, llegando a u$s1.915,65 este martes, según Binance.

Con un total de 39.278 monedas, el mercado global de criptomonedas suma u$s2,21 billones de capitalización este martes 18 de agosto, según CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado total de monedas digitales creció un 0,57% en el último día. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 58,94%, Ethereum ocupa un 10,48%, y el resto representa un 30,59%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Según datos globales al martes 18 de agosto, estos son los precios promedio en dólares de las criptomonedas más importantes:

Bitcoin: u$s64.816 (1,06%)

Ethereum: u$s1.915,65 (0,24%)

BNB: u$s603 (-0,63%)

Ripple: u$s1 (-0,36%)

Solana: u$s77,12 (1,35%)

Cardano: u$s0,18 (0,21%)

Polkadot: u$s0,75 (-0,94%)

Dogecoin: u$s0,07 (-0,37%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las exchanges más destacadas de Argentina informan los precios en pesos de las principales criptomonedas este martes 18 de agosto:

Bitcoin: $103,12 millones

Ethereum: $3,04 millones

BNB: $956.406,98

Ripple: $1.589,55

Solana: $122.345,60

Cardano: $278,74

Polkadot: $1.191,66

Dogecoin: $111,37

Polygon: $129,87

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este martes 18 de agosto los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.580,70

DAI: $1.588,11

USDC: $1.583,90

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzado en 2015 por Vitalik Buterin y un grupo de desarrolladores, revolucionó el mundo de las criptomonedas al introducir un sistema que no solo permite la transferencia de valor, sino también la ejecución de aplicaciones descentralizadas (dApps).

A diferencia de Bitcoin, que se centra en ser una moneda digital descentralizada, Ethereum permite la creación de contratos inteligentes, que son programas autoejecutables que se activan bajo condiciones específicas, eliminando la necesidad de intermediarios y brindando mayor seguridad y transparencia a las transacciones.

Ethereum fue financiado mediante un exitoso crowdfunding en 2014, lo que permitió el lanzamiento de su criptomoneda, Ether (ETH).

Los contratos inteligentes han sido la base de su ecosistema, permitiendo que las aplicaciones descentralizadas operen de forma autónoma, sin depender de ninguna autoridad central.

Esto ha abierto nuevas oportunidades en áreas como la finanzas, la salud, la educación y la logística, donde las aplicaciones pueden operar de forma más eficiente y segura.

Otro de los logros de Ethereum ha sido la popularización de la tokenización, que permite crear nuevos activos digitales. Las stablecoins, que están vinculadas a activos tradicionales como el dólar, han ofrecido una alternativa más estable a las criptomonedas volátiles.

Los NFT, por su parte, han permitido la creación de nuevos mercados para el arte digital y los coleccionables.

La Ethereum Virtual Machine (EVM) ha permitido que otras plataformas, como BNB y Avalanche, se construyan sobre la infraestructura de Ethereum.

Además, soluciones de capa 2 como Optimism y zkSync han mejorado la escalabilidad de la red, reduciendo los costos y aumentando la velocidad de las transacciones.

Ethereum también ha sido esencial para el desarrollo de la Web3, una Internet descentralizada que busca devolver el control a los usuarios.

La Web3 pone énfasis en la privacidad y la autonomía, eliminando la necesidad de grandes intermediarios como gobiernos y corporaciones, lo que resulta en una web más libre y democrática.