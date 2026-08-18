La criptomoneda número uno en capitalización ganó 1,06% en el día. Cuáles fueron los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

Bitcoin cotiza a u$s64.816 este martes tras un aumento de 1,06% en los últimas 24 horas, con una capitalización de u$s1,30 billones, según datos extraídos de Binance.

CoinMarketCap registra este martes 18 de agosto una capitalización de u$s2,21 billones en el mercado global de criptomonedas, compuesto por más de 39.278 monedas.

De este modo, el mercado global de criptomonedas mostró un crecimiento del 0,57% en las últimas horas. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 58,94%, Ethereum ocupa un 10,48%, y el resto representa un 30,59%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes 18 de agosto, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más destacadas son:

Bitcoin: u$s64.816 (1,06%)

Ethereum: u$s1.916,08 (0,24%)

BNB: u$s603 (-0,63%)

Ripple: u$s1 (-0,36%)

Solana: u$s77,12 (1,35%)

Cardano: u$s0,18 (0,23%)

Polkadot: u$s0,75 (-0,94%)

Dogecoin: u$s0,07 (-0,38%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este martes 18 de agosto, las exchanges más reconocidas de Argentina presentan los siguientes precios en pesos para las principales criptomonedas:

Bitcoin: $103,14 millones

Ethereum: $3,04 millones

BNB: $956.406,98

Ripple: $1.589,55

Solana: $122.345,60

Cardano: $278,74

Polkadot: $1.191,66

Dogecoin: $111,37

Polygon: $129,87

En otro orden, este martes 18 de agosto, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina reflejan los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.580,70

DAI: $1.588,44

USDC: $1.583,90

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para comprar criptomonedas en Argentina, primero hay que tener una cuenta en alguna exchange reconocida, como Binance y otras compañías que están inscriptas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Las plataformas antes mencionadas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite enviar y recibir transferencias en pesos. De esta forma, puede fondearse fácilmente para adquirir criptomonedas.

Luego, habrá que elegir la divisa digital en la que se desee invertir y comprarla con pesos. Algunas exchanges además permiten adquirir monedas digitales con tarjeta de crédito, ya sea a través de un proveedor internacional o Mercado Pago.

Estas exchanges, además, permiten canjear entre distintos tipos de activos virtuales y realizar transferencias de criptomonedas por medio de QR o clave pública a otras exchanges y billeteras sin custodia.

Otra posibilidad es adquirir estos activos mediante el sistema persona a persona (P2P), en el que un usuario compra y otro vende divisa virtual.

Así, es posible permite elegir entre varios medios de pago, como saldos en cuentas bancarias o fintech, plataformas como PayPal o similares, etcétera. La clave es revisar los detalles del vendedor, como su reputación, cantidad de operaciones, tiempo promedio de liberación, etcétera.

Los expertos recomiendan evitar plataformas que no cumplen con los requisitos de seguridad, como Paxful, que cuenta con denuncias de varios usuarios.

Es decir, que no contemplan mecanismos de detección de palabras o enlaces maliciosos que los estafadores suelen utilizar para redirigir a los usuarios a sitios web falsos, diseñados para robar sus datos y vaciar sus cuentas.