La cuarta mayor criptomoneda no registró variaciones de importancia en las últimas 24 horas. Así están otras divisas digitales y los dólares cripto

Según Binance, XRP subió un 0,12% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s1 este lunes, con una capitalización de mercado de u$s62.889,05 millones.

CoinMarketCap registra este lunes 17 de agosto un total de u$s2,19 billones en capitalización de mercado para más de 39.270 criptomonedas.

De esta forma, el mercado de criptomonedas mostró un aumento del 0,90% en el último día. La participación del mercado cripto tiene a Bitcoin en lo más alto con un 58,65%, Ethereum logró un 10,50%, y las demás monedas un 30,85%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes lunes 17 de agosto, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas son los siguientes:

Bitcoin: u$s64.074,41 (1,26%)

Ethereum: u$s1.907,68 (0,98%)

BNB: u$s606,66 (-0,07%)

Ripple: u$s1 (0,12%)

XRP: u$s76 (0,54%)

Cardano: u$s0,17 (-1,46%)

Polkadot: u$s0,76 (-1,30%)

Dogecoin: u$s0,07 (0,46%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el ámbito local, las principales criptomonedas se comercializan en las plataformas argentinas más destacadas a los siguientes valores en pesos este lunes 17 de agosto:

Bitcoin: $102,02 millones

Ethereum: $3,03 millones

BNB: $964.757,43

Ripple: $1.595,04

XRP: $120.817,30

Cardano: $277,60

Polkadot: $1.205

Dogecoin: $111,86

Polygon: $123,98

En tanto, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina presentan este lunes 17 de agosto los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.584

DAI: $1.586,80

USDC: $1.589,45

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una de las criptomonedas más importantes, creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb con el respaldo de Ripple. Su propósito es facilitar pagos internacionales más rápidos y económicos, superando las limitaciones de los sistemas bancarios tradicionales.

En lugar de depender de sistemas como el Proof of Work o Proof of Stake, XRP utiliza el algoritmo "RippleNet", lo que le permite procesar hasta 1.500 transacciones por segundo, destacándose por su eficiencia.

Ripple ha formado alianzas con instituciones financieras a nivel global, utilizando XRP para pagos internacionales rápidos y accesibles. Estas colaboraciones han impulsado su adopción en el mercado.

Aunque se han planteado preocupaciones sobre su centralización, XRP sigue demostrando su valor como una solución fiable. Ripple continúa invirtiendo en el desarrollo de la red y la mejora de su seguridad.

A pesar de los problemas legales con la SEC, XRP sigue ocupando una posición relevante en el sector de pagos internacionales.