En las últimas 24 horas, la sexta criptomoneda más popular aumentó 0,62%. Cómo variaron las otras monedas digitales y dólares cripto

Solana, la sexta criptomoneda líder, reporta un incremento de 0,62% en las últimas 24 horas y se opera en Binance este lunes a u$s76,02, con una capitalización de mercado de u$s44.310,40 millones.

En el mercado global de criptomonedas, la capitalización alcanza los u$s2,19 billones este lunes 17 de agosto, según CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas subió un 0,94% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con un 58,69% de dominancia, seguido por Ethereum con el 10,50%. Las otras monedas digitales agruparon el 30,81% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este lunes 17 de agosto, así se encuentran los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes a nivel global:

Bitcoin: u$s64.082,07 (1,34%)

Ethereum: u$s1.907,57 (1,04%)

BNB: u$s606,92 (0,01%)

Ripple: u$s1 (0,16%)

Solana: u$s76,02 (0,62%)

Cardano: u$s0,17 (-1,36%)

Polkadot: u$s0,76 (-1,04%)

Dogecoin: u$s0,07 (0,54%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este lunes 17 de agosto, las principales criptomonedas cotizan a estos precios en pesos en las exchanges argentinas líderes:

Bitcoin: $102,13 millones

Ethereum: $3,03 millones

BNB: $964.757,43

Ripple: $1.595,04

Solana: $120.817,30

Cardano: $277,60

Polkadot: $1.205

Dogecoin: $111,86

Polygon: $123,98

Además, el mercado argentino de dólares cripto o stablecoins muestra al lunes 17 de agosto los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.584

DAI: $1.586,66

USDC: $1.589,45

Solana: qué es y cómo se fundó

La historia de Solana refleja una búsqueda constante de innovación dentro del ecosistema blockchain. Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm especializado en sistemas distribuidos, fundó Solana en 2017 con el objetivo de superar las limitaciones de escalabilidad de redes como Ethereum y Bitcoin.

Una de las características distintivas de Solana es su algoritmo de consenso "Proof of History" (Prueba de Historia), que optimiza el orden de las transacciones y permite un procesamiento rápido y económico.

A diferencia de Ethereum, que inicialmente procesaba unas 15 transacciones por segundo, Solana ofrece una capacidad para manejar miles, posicionándola como una red mucho más eficiente.

El lanzamiento de su red principal en 2020 marcó un antes y un después en la industria blockchain, al consolidarse como una plataforma ideal para aplicaciones descentralizadas. Con transacciones rápidas y costos mínimos, Solana se volvió especialmente atractiva en áreas como DeFi y NTF, donde Ethereum enfrentaba críticas por sus elevados costos de gas.

El ecosistema de Solana creció rápidamente gracias a su enfoque en el rendimiento y la accesibilidad. Aunque Ethereum mantiene un liderazgo consolidado debido a su amplia adopción y comunidad, Solana representa una alternativa sólida para proyectos que requieren mayor escalabilidad y menor costo.

No obstante, Solana ha enfrentado desafíos como interrupciones en su red y cuestionamientos sobre su descentralización, temas que su equipo y comunidad han trabajado intensamente para resolver. Estas iniciativas buscan fortalecer su infraestructura y mejorar su competitividad frente a Ethereum.

Hoy, Solana es considerada una blockchain disruptiva que combina velocidad, eficiencia y bajos costos, estableciéndose como un fuerte competidor en la carrera por democratizar la tecnología blockchain.