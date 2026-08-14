En las últimas 24 horas, la cuarta mayor criptomoneda subió 0,22%. Los valores actuales de otras monedas virtuales y dólares cripto

Este viernes, XRP, la cuarta criptomoneda en importancia, experimentó un aumento de 0,22% en las últimas 24 horas, situando su precio en u$s1,01, con un mercado circulante equivalente a u$s63.130,26 millones, según Binance.

La industria global de criptomonedas llega a u$s2,16 billones de capitalización este viernes 14 de agosto, con 39.239 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado total de monedas digitales decreció un -0,78% en el último día. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con un 58,38%, Ethereum mantiene un 10,49%, y el resto agrupa el 31,12%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En este viernes 14 de agosto, las criptomonedas principales presentan los siguientes precios promedio en dólares:

Bitcoin: u$s62.906,26 (-1,04%)

Ethereum: u$s1.880,31 (-0,31%)

BNB: u$s605,93 (-0,34%)

Ripple: u$s1,01 (0,22%)

XRP: u$s75,63 (-0,42%)

Cardano: u$s0,18 (-1,83%)

Polkadot: u$s0,76 (-1,38%)

Dogecoin: u$s0,07 (-0,05%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las principales criptomonedas en Argentina tienen los siguientes precios en pesos, según las exchanges locales más relevantes al viernes 14 de agosto:

Bitcoin: $100,57 millones

Ethereum: $2,98 millones

BNB: $962.686,29

Ripple: $1.599,53

XRP: $120.224,40

Cardano: $285,37

Polkadot: $1.212,60

Dogecoin: $111,07

Polygon: $118,01

Por otra parte, los dólares cripto o stablecoins más usados al viernes 14 de agosto tienen estas cotizaciones en pesos argentinos:

USDT: $1.580,70

DAI: $1.585,13

USDC: $1.581,79

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda muy reconocida, respaldada por la empresa Ripple. Lanzada en 2012, sus creadores, Chris Larsen y Jed McCaleb, la diseñaron para resolver problemas de velocidad y costos en los pagos internacionales, ofreciendo una alternativa más eficiente que las soluciones bancarias tradicionales.

A diferencia de las criptomonedas tradicionales, XRP no depende de minería ni utiliza Proof of Work o Proof of Stake. Su sistema, basado en un algoritmo de consenso llamado "RippleNet", procesa hasta 1.500 transacciones por segundo, superando ampliamente a Bitcoin y Ethereum.

La empresa Ripple ha construido relaciones estratégicas con instituciones financieras globales, lo que permite a XRP facilitar pagos transfronterizos rápidos y económicos. Este enfoque ha acelerado la adopción de XRP en mercados clave.

Aunque XRP ha sido criticada por su centralización y el control ejercido por Ripple, ha demostrado ser una opción efectiva y asequible para transacciones. La empresa sigue invirtiendo en seguridad e infraestructura, consolidando la confianza de sus usuarios.

A pesar de los desafíos legales presentados por la SEC, XRP sigue siendo una de las criptomonedas más relevantes en el mercado de pagos internacionales.