Con una merma del 0,31% En las últimas 24 horas, la segunda criptomoneda sigue a la baja. Cómo se comportaron otras criptos y dólares digitales

Este viernes, Ethereum alcanzó los u$s1.880,31 tras un descenso de 0,31% en las últimas 24 horas, con un mercado circulante de u$s226.919,61 millones, de acuerdo con Binance.

El mercado cripto mundial reporta este viernes 14 de agosto una capitalización de u$s2,16 billones, monitoreada por CoinMarketCap.

De este modo, el mercado global de criptomonedas mostró un crecimiento del -0,74% en las últimas horas. Bitcoin logra una dominancia del mercado de 58,39%, Ethereum le sigue con un 10,49%, y las demás monedas digitales agrupan el 31,12%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, viernes 14 de agosto, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más relevantes son los siguientes:

Bitcoin: u$s62.909,83 (-1,06%)

Ethereum: u$s1.880,31 (-0,31%)

BNB: u$s605,93 (-0,34%)

Ripple: u$s1,01 (0,22%)

Solana: u$s75,63 (-0,42%)

Cardano: u$s0,18 (-1,83%)

Polkadot: u$s0,76 (-1,38%)

Dogecoin: u$s0,07 (-0,06%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Así se negocian hoy, viernes 14 de agosto, las principales criptomonedas en las plataformas argentinas más relevantes, expresadas en pesos :

Bitcoin: $100,57 millones

Ethereum: $2,98 millones

BNB: $962.686,29

Ripple: $1.599,53

Solana: $120.224,40

Cardano: $285,37

Polkadot: $1.212,60

Dogecoin: $111,07

Polygon: $118,01

Por otro lado, así cotizan en pesos los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina al viernes 14 de agosto:

USDT: $1.581,80

DAI: $1.585,13

USDC: $1.581,79

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzado en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, representó una revolución en el mundo de la blockchain.

Si bien Bitcoin demostró la posibilidad de usar la blockchain para la creación de una moneda descentralizada, Ethereum introdujo la idea de crear aplicaciones descentralizadas (dApps) que operan mediante contratos inteligentes.

Estos contratos permiten que las transacciones y acuerdos se ejecuten de forma automática, sin necesidad de intermediarios, lo que aporta una mayor seguridad y transparencia al ecosistema.

El proyecto fue financiado en 2014 mediante un exitoso crowdfunding, lo que permitió que se lanzara al mercado con su propia criptomoneda, Ether (ETH).

Los contratos inteligentes, que son programas autoejecutables, fueron clave para la automatización de acuerdos y transacciones, permitiendo que la red Ethereum se expandiera más allá de las simples transferencias de dinero.

Además, Ethereum popularizó el concepto de tokenización, que permite crear activos digitales como las stablecoins, que están respaldadas por monedas tradicionales, y los NFT, que han transformado el mercado del arte y los coleccionables digitales.

Gracias a Ethereum, se ha abierto un mundo de posibilidades para la creación y comercialización de activos en la blockchain.

La Ethereum Virtual Machine (EVM) permitió que otros proyectos como BNB y Avalanche se desarrollaran sobre la misma infraestructura, favoreciendo la interoperabilidad entre redes.

Además, las soluciones de capa 2 como Optimism y zkSync mejoraron la escalabilidad de Ethereum, reduciendo los costos de las transacciones y aumentando su velocidad.

Ethereum también ha sido clave en el avance hacia la Web3, una Internet descentralizada que pone el control de los datos y las transacciones en manos de los usuarios.

Este modelo elimina a los intermediarios, como gobiernos y grandes corporaciones, y permite una experiencia web más libre, segura y autónoma.