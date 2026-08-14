La criptomoneda número uno por capitalización tuvo un baja del 1,04% en 24 horas. Mira cómo avanzan otras divisas digitales y dólares cripto

Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización más importante, alcanzó los u$s62.957,44 este viernes, lo que equivale a un retroceso del 1,04% y un mercado circulante de u$s1,26 billones, según Binance.

CoinMarketCap registra este viernes 14 de agosto un total de u$s2,16 billones en capitalización de mercado para más de 39.239 criptomonedas.

De esta forma, el mercado global de criptomonedas aumentó un -0,74% en las últimas 24 horas. Bitcoin encabeza la participación del mercado con una cuota del 58,40%, seguido por Ethereum con un 10,49%. El resto de monedas captó un 31,10%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Las principales criptomonedas muestran los siguientes precios promedio en dólares a nivel internacional este viernes 14 de agosto:

Bitcoin: u$s62.957,44 (-1,04%)

Ethereum: u$s1.881,42 (-0,31%)

BNB: u$s605,74 (-0,42%)

Ripple: u$s1,01 (0,22%)

Solana: u$s75,63 (-0,48%)

Cardano: u$s0,18 (-1,96%)

Polkadot: u$s0,76 (-1,43%)

Dogecoin: u$s0,07 (-0,06%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según los datos de las exchanges argentinas más importantes, estas son las cotizaciones en pesos de las principales criptomonedas al viernes 14 de agosto:

Bitcoin: $100,45 millones

Ethereum: $2,98 millones

BNB: $962.686,29

Ripple: $1.599,53

Solana: $120.224,40

Cardano: $285,37

Polkadot: $1.212,60

Dogecoin: $111,07

Polygon: $118,01

Asimismo, lo valores en pesos de los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina al viernes 14 de agosto son los siguientes:

USDT: $1.581,80

DAI: $1.585,13

USDC: $1.581,79

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el enigmático creador Satoshi Nakamoto, revolucionó el sistema financiero al convertirse en la primera criptomoneda. Su objetivo es proporcionar una alternativa descentralizada de pagos sin la intervención de bancos o gobiernos.

Bitcoin utiliza un sistema de consenso basado en "prueba de trabajo", donde los mineros validan las transacciones mediante cálculos matemáticos complejos. Esto garantiza la seguridad de la red, aunque genera un alto consumo energético.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, similar al oro, debido a su oferta limitada de 21 millones de bitcoins, lo que atrae a inversores interesados en proteger su dinero frente a la inflación.

A pesar de su éxito, Bitcoin enfrenta problemas como la escalabilidad y los altos costos de transacción. Para solucionarlo, se han desarrollado herramientas como la Lightning Network, que mejoran la velocidad y reducen los costos.

Bitcoin ha sido objeto de críticas debido a su uso en actividades ilícitas y sus fluctuaciones extremas de valor, pero sigue siendo la criptomoneda más destacada con un impacto significativo en el ámbito financiero global.