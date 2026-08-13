En las últimas 24 horas, la cuarta criptomoneda líder bajó un 0,21%. Cómo variaron las demás divisas digitales y el mercado cripto en general

Este jueves, XRP, la cuarta criptomoneda en importancia, experimentó un retroceso de 0,21% en las últimas 24 horas, situando su precio en u$s1,01, con un mercado circulante equivalente a u$s63.025,34 millones, según Binance.

En el mercado global de criptomonedas, la capitalización alcanza los u$s2,17 billones este jueves 13 de agosto, según CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado total de criptomonedas decreció un -0,40% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con un 58,40% de dominancia, seguido por Ethereum con el 10,44%. Las otras monedas digitales agruparon el 31,16% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En el panorama global, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas al jueves 13 de agosto son:

Bitcoin: u$s63.094,59 (-0,61%)

Ethereum: u$s1.875,16 (-0,67%)

BNB: u$s607,36 (-0,55%)

Ripple: u$s1,01 (-0,21%)

XRP: u$s75,72 (0,05%)

Cardano: u$s0,18 (-0,54%)

Polkadot: u$s0,77 (-2,07%)

Dogecoin: u$s0,07 (-1,37%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, jueves 13 de agosto, las principales criptomonedas tienen estos valores en pesos en las plataformas locales más destacadas:

Bitcoin: $101,34 millones

Ethereum: $2,99 millones

BNB: $968.419,77

Ripple: $1.604,45

Solana: $120.802

Cardano: $290

Polkadot: $1.228,10

Dogecoin: $111,28

Polygon: $0

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor demanda en Argentina cotizan este jueves 13 de agosto a estos valores en pesos:

USDT: $1.587,30

DAI: $1.587,61

USDC: $1.592,14

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP, creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, es una criptomoneda respaldada por Ripple. Diseñada para resolver los retos de velocidad y costo en los pagos internacionales, XRP se posiciona como una opción eficiente.

A diferencia de Bitcoin, XRP no utiliza minería ni mecanismos como el Proof of Work. Su algoritmo de consenso, conocido como "RippleNet", permite procesar hasta 1.500 transacciones por segundo, destacándose por su escalabilidad.

Ripple ha establecido alianzas clave con instituciones financieras globales, permitiendo que XRP facilite pagos rápidos y accesibles.

Aunque existen críticas por su centralización, XRP ha demostrado su capacidad como una herramienta confiable. Ripple continúa mejorando la seguridad y funcionalidad de su red.

A pesar de los desafíos legales con la SEC, XRP sigue siendo una de las criptomonedas líderes en el mercado global.