La criptomoneda número uno por capitalización tuvo un baja del 0,43% en las últimas 24 horas. Mira cómo avanzan otras divisas digitales y dólares cripto

Según Binance, Bitcoin bajó un 0,43% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s63.144,99 este jueves, con una capitalización de mercado de u$s1,27 billones.

La industria global de criptomonedas llega a u$s2,17 billones de capitalización este jueves 13 de agosto, con 39.233 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas presentó un crecimiento del -0,38% en las últimas 24 horas. Bitcoin se posiciona con un participación del mercado cripto de 58,44%, Ethereum con un 10,45%, y las demás monedas lograron un 31,11%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al jueves 13 de agosto, las criptomonedas más importantes se negocian a nivel internacional a los siguientes precios promedio en dólares:

Bitcoin: u$s63.144,99 (-0,43%)

Ethereum: u$s1.877,09 (-0,55%)

BNB: u$s607,38 (-0,42%)

Ripple: u$s1,01 (-0,34%)

Solana: u$s75,78 (-0,15%)

Cardano: u$s0,18 (-0,86%)

Polkadot: u$s0,77 (-1,90%)

Dogecoin: u$s0,07 (-1,28%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En Argentina, las criptomonedas más relevantes se negocian hoy, jueves 13 de agosto, en las principales plataformas a los siguientes precios en pesos:

Bitcoin: $101,34 millones

Ethereum: $2,99 millones

BNB: $968.419,77

Ripple: $1.604,45

Solana: $120.802

Cardano: $290

Polkadot: $1.228,10

Dogecoin: $111,28

Polygon: $0

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor demanda en Argentina cotizan este jueves 13 de agosto a estos valores en pesos:

USDT: $1.587,30

DAI: $1.587,61

USDC: $1.592,14

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para operar con criptomonedas en Argentina, es fundamental abrir una cuenta en alguna exchange confiable, como Binance, Bitget y otras compañías que están registradas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite realizar transferencias en pesos para fondear y adquirir activos digitales.

El proceso consiste en elegir la criptomoneda deseada y comprarla. Algunas exchanges también admiten tarjetas de crédito como medio de pago, a través de Mercado Pago u otros servicios.

Además, estas plataformas permiten intercambiar criptomonedas y transferir activos mediante QR o claves públicas.

Otra posibilidad es operar a través del sistema persona a persona (P2P), que facilita transacciones directas entre usuarios.

Los métodos de pago incluyen cuentas bancarias, fintech y plataformas como PayPal o similares. Sin embargo, es crucial revisar la reputación del vendedor y su historial.

Por último, los especialistas advierten sobre plataformas no seguras, como Paxful, que cuenta con denuncias por estafas por parte de los usuarios. Esto se debe a la falta de mecanismos de seguridad, exponiendo a los usuarios a robos y fraudes

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