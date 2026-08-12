En las últimas 24 horas, la criptomoneda número tres subió 0,53%. Ccómo evolucionaron otras divisas digitales y el mercado de dólares cripto
12.08.2026 • 13:30hs • Cotizaciones
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Precio de XRP: cuánto vale en Argentina y a nivel global hoy, 12 de agosto de 2026
Este miércoles, XRP, la cuarta criptomoneda en importancia, experimentó un aumento de 0,53% en las últimas 24 horas, situando su precio en u$s1,01, con un mercado circulante equivalente a u$s63.341,66 millones, según Binance.
CoinMarketCap registra este miércoles 12 de agosto una capitalización de u$s2,18 billones en el mercado global de criptomonedas, compuesto por más de 39.223 monedas.
De esta forma, el mercado de criptomonedas evidenció un baja del 0,11% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera el mercado con una participación del 58,45%, seguido de Ethereum con el 10,48%.
A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares
Este miércoles 12 de agosto, las criptomonedas líderes reflejan los siguientes valores promedio en dólares a nivel mundial:
- Bitcoin: u$s63.435,80 (-0,22%)
- Ethereum: u$s1.891,99 (1,45%)
- BNB: u$s610,18 (0,18%)
- Ripple: u$s1,01 (0,53%)
- XRP: u$s75,67 (0,94%)
- Cardano: u$s0,18 (-2,06%)
- Polkadot: u$s0,79 (0,46%)
- Dogecoin: u$s0,07 (0,04%)
A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina
Según los datos de las exchanges argentinas más importantes, estas son las cotizaciones en pesos de las principales criptomonedas al miércoles 12 de agosto:
- Bitcoin: $102,16 millones
- Ethereum: $3,01 millones
- BNB: $972.999,32
- Ripple: $1.611,89
- XRP: $120.667
- Cardano: $290,66
- Polkadot: $1.255,91
- Dogecoin: $113
- Polygon: $118,40
Por otro lado, este miércoles 12 de agosto, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina cotizan en pesos de la siguiente manera:
- USDT: $1.587
- DAI: $1.587,34
- USDC: $1.593,24
XRP: qué es y cómo se fundó
XRP es una criptomoneda ampliamente reconocida, desarrollada por la empresa Ripple. Su lanzamiento en 2012 fue liderado por Chris Larsen y Jed McCaleb, quienes buscaron solucionar los problemas de velocidad y costos en pagos internacionales, que son comunes en los sistemas bancarios tradicionales.
En lugar de usar el Proof of Work o el Proof of Stake, como otras criptomonedas, XRP se basa en el algoritmo de consenso "RippleNet". Este enfoque permite una validación más rápida y efectiva, alcanzando hasta 1.500 transacciones por segundo, mucho más rápido que Bitcoin o Ethereum.
Ripple, la organización que respalda XRP, ha establecido alianzas estratégicas con bancos y otras instituciones financieras. Estas colaboraciones permiten que XRP sea utilizado para realizar pagos transfronterizos eficientes y de bajo costo, posicionándose como una herramienta esencial en el sector financiero global.
Aunque ha enfrentado críticas por su centralización y el control ejercido por Ripple, XRP sigue consolidándose como una solución confiable y accesible. Ripple también ha invertido significativamente en mejorar su infraestructura y seguridad, fortaleciendo la confianza del mercado.
Pese a los retos legales relacionados con la SEC, XRP se mantiene como una de las criptomonedas líderes en el sector de pagos internacionales.