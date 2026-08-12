En las últimas 24 horas, la criptomoneda número tres subió 0,53%. Ccómo evolucionaron otras divisas digitales y el mercado de dólares cripto

Este miércoles, XRP, la cuarta criptomoneda en importancia, experimentó un aumento de 0,53% en las últimas 24 horas, situando su precio en u$s1,01, con un mercado circulante equivalente a u$s63.341,66 millones, según Binance.

CoinMarketCap registra este miércoles 12 de agosto una capitalización de u$s2,18 billones en el mercado global de criptomonedas, compuesto por más de 39.223 monedas.

De esta forma, el mercado de criptomonedas evidenció un baja del 0,11% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera el mercado con una participación del 58,45%, seguido de Ethereum con el 10,48%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este miércoles 12 de agosto, las criptomonedas líderes reflejan los siguientes valores promedio en dólares a nivel mundial:

Bitcoin: u$s63.435,80 (-0,22%)

Ethereum: u$s1.891,99 (1,45%)

BNB: u$s610,18 (0,18%)

Ripple: u$s1,01 (0,53%)

XRP: u$s75,67 (0,94%)

Cardano: u$s0,18 (-2,06%)

Polkadot: u$s0,79 (0,46%)

Dogecoin: u$s0,07 (0,04%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según los datos de las exchanges argentinas más importantes, estas son las cotizaciones en pesos de las principales criptomonedas al miércoles 12 de agosto:

Bitcoin: $102,16 millones

Ethereum: $3,01 millones

BNB: $972.999,32

Ripple: $1.611,89

XRP: $120.667

Cardano: $290,66

Polkadot: $1.255,91

Dogecoin: $113

Polygon: $118,40

Por otro lado, este miércoles 12 de agosto, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina cotizan en pesos de la siguiente manera:

USDT: $1.587

DAI: $1.587,34

USDC: $1.593,24

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda ampliamente reconocida, desarrollada por la empresa Ripple. Su lanzamiento en 2012 fue liderado por Chris Larsen y Jed McCaleb, quienes buscaron solucionar los problemas de velocidad y costos en pagos internacionales, que son comunes en los sistemas bancarios tradicionales.

En lugar de usar el Proof of Work o el Proof of Stake, como otras criptomonedas, XRP se basa en el algoritmo de consenso "RippleNet". Este enfoque permite una validación más rápida y efectiva, alcanzando hasta 1.500 transacciones por segundo, mucho más rápido que Bitcoin o Ethereum.

Ripple, la organización que respalda XRP, ha establecido alianzas estratégicas con bancos y otras instituciones financieras. Estas colaboraciones permiten que XRP sea utilizado para realizar pagos transfronterizos eficientes y de bajo costo, posicionándose como una herramienta esencial en el sector financiero global.

Aunque ha enfrentado críticas por su centralización y el control ejercido por Ripple, XRP sigue consolidándose como una solución confiable y accesible. Ripple también ha invertido significativamente en mejorar su infraestructura y seguridad, fortaleciendo la confianza del mercado.

Pese a los retos legales relacionados con la SEC, XRP se mantiene como una de las criptomonedas líderes en el sector de pagos internacionales.