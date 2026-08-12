En las últimas 24 horas, la criptodivisa más relevante bajó un 0,30%. Las cotizaciones de otras monedas digitales y dólares cripto

Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización más popular, cotiza este miércoles a u$s63.364,25 en la pizarra de Binance, tras un retroceso de 0,30% en las últimas 24 horas, con un valor circulante de u$s1,27 billones.

El ecosistema de criptomonedas alcanza una capitalización total de u$s2,18 billones este miércoles 12 de agosto, según datos de CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas presentó un crecimiento del 0,04% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la participación del mercado cripto con un share de 58,46%, seguido de Ethereum con el 10,48%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En este miércoles 12 de agosto, las criptomonedas principales presentan los siguientes precios promedio en dólares:

Bitcoin: u$s63.364,25 (-0,30%)

Ethereum: u$s1.888,64 (1,40%)

BNB: u$s610,15 (0,33%)

Ripple: u$s1,01 (0,80%)

Solana: u$s75,65 (1,05%)

Cardano: u$s0,18 (-1,66%)

Polkadot: u$s0,78 (0,47%)

Dogecoin: u$s0,07 (0,35%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, miércoles 12 de agosto, las principales exchanges argentinas publican los siguientes precios en pesos para las criptomonedas más relevantes:

Bitcoin: $102,08 millones

Ethereum: $3,01 millones

BNB: $971.666,21

Ripple: $1.609,26

Solana: $120.412,60

Cardano: $289,73

Polkadot: $1.250,08

Dogecoin: $0

Polygon: $118,02

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor demanda en Argentina cotizan este miércoles 12 de agosto a estos valores en pesos:

USDT: $1.586,80

DAI: $1.587,65

USDC: $1.589,86

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para adquirir criptomonedas en Argentina, el primer paso es abrir una cuenta en una exchange registrada, como Binance, Bitget y otras plataformas habilitadas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas exchanges ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite recibir transferencias en pesos y fondear la cuenta para comprar criptomonedas.

Luego, se debe elegir la criptomoneda deseada para invertir. Además, algunas plataformas permiten realizar compras mediante tarjetas de crédito y servicios como Mercado Pago.

Estas plataformas también permiten intercambiar activos digitales y enviarlos a otras billeteras utilizando QR o claves públicas.

Otra posibilidad es utilizar el sistema persona a persona (P2P), donde compradores y vendedores realizan transacciones directas.

Este método permite el uso de diversos medios de pago, como cuentas fintech, bancarias y plataformas como PayPal o similares. Es fundamental revisar la reputación del vendedor antes de concretar cualquier operación.

Finalmente, se recomienda evitar plataformas con problemas de seguridad, como Paxful, que ha sido reportada por los usuarios.

La falta de sistemas de protección expone a los usuarios a posibles fraudes y robos de datos.