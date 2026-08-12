El incidente volvió a poner bajo la lupa la seguridad de los puentes cross-chain, uno de los puntos más vulnerables dentro del ecosistema blockchain

El incidente expone los riesgos de puentes blockchain, concentradores de liquidez, tras ataques similares a protocolos en 2026.

La vulnerabilidad, no en XRP Ledger, explotó un sistema que validaba depósitos falsificados sin verificar su destino.

Unos 200.000 tokens XRP fueron robados en un período de apenas 97 minutos a partir de un potente ataque contra el puente blockchain creado entre Coreum y XRP Ledger (XRPL).

El incidente volvió a poner bajo la lupa la seguridad de los puentes cross-chain, uno de los puntos más vulnerables dentro del ecosistema blockchain.

Según un reporte preliminar, el ataque estuvo relacionado con una vulnerabilidad en la lógica operativa del puente y no por una falla en el funcionamiento del protocolo XRP Ledger.

El atacante aprovechó un sistema que validaba información de transacciones sin verificar correctamente el destino final de los fondos.

La maniobra consistió en generar depósitos falsificados mediante activos envueltos (wrapped tokens), algo que llevó al puente a acreditar movimientos que no contaban con un respaldo real. Posteriormente, el sistema autorizó múltiples pagos en XRP mediante su esquema de firmas múltiples.

El episodio destacó los riesgos asociados a los puentes blockchain, herramientas diseñadas para conectar distintas redes, pero que concentran grandes cantidades de liquidez y requieren mecanismos de validación adicionales.

Hackearon un puente de XRP y robaron 200.000 tokens en menos de dos horas (Imagen creada con IA)

Durante 2026, varios protocolos sufrieron ataques similares, desde vulnerabilidades en contratos hasta compromisos de claves de validadores.

Los puentes representan una superficie de ataque especialmente compleja porque deben coordinar información entre diferentes redes, validar mensajes externos y administrar reservas de activos digitales.