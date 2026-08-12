La operación se realizó a través de Ripple Mint, la nueva plataforma corporativa que permite emitir, redimir y administrar RLUSD de manera directa y segura

La firma busca liderar el segmento de pagos corporativos B2B frente a Tether y Circle, mientras grandes inversores acumulan XRP defendiendo el precio.

La plataforma Ripple Mint gestionó la emisión bajo un esquema de multifirma, conectando el ecosistema de Ethereum con XRPL y diversas sidechains.

Ripple emitió más de 10 millones de RLUSD en la red XRP Ledger, consolidando a su stablecoin con una capitalización de u$s1.520 millones en el mercado.

Ripple, una de las principales empresas cripto a nivel global, ya emitió más de 10 millones de RLUSD en la red XRP Ledger.

La firma confirmó a su stablecoin como la novena más grande del mercado con una capitalización de u$s1.520 millones.

La operación se realizó a través de Ripple Mint, la nueva plataforma corporativa que permite emitir, redimir y administrar RLUSD de manera directa y segura.

La transacción, registrada el 10 de agosto, se procesó bajo un esquema de multifirma con dos autorizaciones y generó una comisión de apenas 0,000405 XRP, equivalente a una fracción de centavo de dólar.

Este movimiento forma parte de la estrategia de Ripple de expandir su stablecoin en un contexto de creciente competencia con gigantes como Tether y Circle.

La emisión también se da como parte del lanzamiento de Ripple Mint, presentado el 23 de julio, que permite a clientes institucionales emitir, redimir y rastrear RLUSD en todo su ciclo de vida transaccional.

Ripple emitió 10 millones de su stablecoin RLUSD y ya vale u$s1.520 millones (Imagen creada con IA)

Ripple emitió 10 millones de RLUSD en XRP Ledger y su stablecoin ya vale u$s1.520 millones

La herramienta facilita la integración con sistemas internos de empresas y habilita el movimiento de fondos entre distintas redes mediante puentes tecnológicos. RLUSD conecta el ecosistema de Ethereum con el de XRP Ledger al operar en cadenas secundarias como:

XRPL EVM Sidechain

Base

Optimism

Ink

Unichain

Mientras Tether mantiene un modelo de emisión masiva para atender la liquidez del mercado minorista, Ripple apunta a un nicho corporativo B2B, con emisiones selectivas que responden a solicitudes específicas de empresas.

Esta estrategia busca posicionar a RLUSD como un instrumento de pagos y gestión financiera más que como un token de trading masivo.

La emisión coincidió con un aumento en la actividad de grandes inversores, que acumularon más de 380 millones de XRP en torno al nivel de soporte psicológico de u$s1 por token.

El comportamiento sugiere que las "ballenas" defienden el precio de XRP mientras Ripple expande su stablecoin.

Cómo invertir en RLUSD desde la Argentina

Invertir en RLUSD desde Argentina es posible a través de plataformas globales como Binance, que ya habilitó operaciones con esta stablecoin respaldada por Ripple.

Los usuarios locales pueden acceder mediante compra directa, trading contra otras criptomonedas o participación en programas de ahorro y futuros, siempre sujetos a las regulaciones cambiarias vigentes.

RLUSD es la stablecoin emitida por Ripple, respaldada 1 a 1 con el dólar estadounidense y diseñada para pagos corporativos y operaciones financieras seguras.

A diferencia de USDT o USDC, su estrategia apunta más al segmento institucional, aunque está disponible para minoristas en exchanges internacionales. Entre sus ventajas, se encuentran:

Compra directa en exchanges : plataformas como Binance permiten adquirir RLUSD con USDT, USDC o pesos argentinos vía P2P. Una vez comprada, puede mantenerse en billetera digital o usarse como colateral en operaciones de margen y futuros.

Trading con otras criptomonedas : RLUSD se integra en pares de intercambio con activos como BTC, ETH y XRP, lo que permite diversificar portafolios y aprovechar oportunidades de arbitraje.

Programas de ahorro y staking : Binance Earn y otras plataformas ofrecen rendimientos pasivos al mantener RLUSD bloqueado, aunque las tasas dependen de la demanda y las condiciones del mercado.

Uso en pagos internacionales: RLUSD puede transferirse de manera rápida y con bajas comisiones, lo que lo convierte en una alternativa para operaciones de comercio exterior o remesas, siempre considerando las restricciones locales.

Sin embargo, aunque RLUSD ofrece estabilidad frente al dólar, su adopción aún es incipiente en comparación con USDT y USDC. Esto implica menor liquidez en algunos mercados y spreads más amplios. Además, como toda stablecoin, depende de la confianza en el emisor y en la transparencia de sus reservas.