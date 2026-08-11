El cofundador de BitMEX resaltó que la cripto podría recibir otro impulso si Japón recurre a la FED para frenar la caída del yen

Un aumento de liquidez similar al post-pandemia disparó BTC a u$s69.000, beneficiando a activos de riesgo.

Arthur Hayes (BitMEX) propone asistencia de la FED a Tokio vía FIMA Repo Facility, inyectando dólares en el sistema.

Japón podría impulsar a Bitcoin (BTC) si usa una estrategia para defender el yen, generando nueva liquidez global.

Bitcoin (BTC) podría encontrar un nuevo catalizador alcista en la estrategia de Japón para evitar una mayor depreciación del yen, según aseveró Arthur Hayes, cofundador de BitMEX.

El responsable de la firma de inversión Maelstrom sostuvo que podría generar nueva liquidez en dólares y favorecer a los activos de riesgo –entre ellos Bitcoin– una eventual asistencia de la Reserva Federal (FED) estadounidense a Tokio.

La tesis de Hayes se basa en un posible uso de la FIMA Repo Facility, un mecanismo de la FED que permite a autoridades monetarias extranjeras obtener dólares a corto plazo al usar bonos del Tesoro estadounidense como garantía.

En ese escenario que plantea Hayes, Japón podría usar parte de sus tenencias de deuda estadounidense para:

obtener dólares

vender esos dólares a cambio de yenes

y utilizar la moneda japonesa para reforzar el mercado doméstico

El proceso incrementaría el tamaño del balance de la Fed y, en términos económicos, implicaría una inyección adicional de liquidez, aunque técnicamente se trate de una operación de préstamo y no de un programa de expansión cuantitativa tradicional.

Para Hayes, el punto clave no es únicamente la cotización del yen, sino el efecto que una intervención de este tipo podría tener sobre la cantidad de dólares disponibles en el sistema financiero.

Por qué Bitcoin es sensible a los cambios, según Hayes

El ejecutivo resaltó que BTC se encuentra entre los activos más sensibles a los cambios en las condiciones de liquidez.

En ese sentido, tomó como referencia el período posterior a la pandemia, cuando el balance de la FED pasó de unos u$s4.2 billones a cerca de u$s8.9 billones a comienzos de 2022.

Durante ese mismo período, BTC alcanzó –en noviembre de 2021– un máximo historico cercano a u$s69.000 desde cotizar por debajo de los u$s10.000

Para Hayes, constituyó un antecedente relevante para analizar el escenario actual aquella relación entre expansión monetaria y valorización de BTC.

La estrategia tiene además una segunda dimensión donde el yen japonés es usado habitualmente como moneda de financiamiento debido a sus históricamente bajas tasas de interés.

Los inversores pueden endeudarse en yenes para comprar otros activos y a esta estrategia se la conoce como carry trade.

Qué ocurre cuando el yen se fortalece rápidamente

Cuando el yen se fortalece de manera abrupta, las operaciones pueden comenzar a desarmarse rápidamente y provocar ventas simultáneas de acciones, criptomonedas y otros activos considerados de riesgo.

Un escenario similar se observó en agosto de 2024, cuando el fortalecimiento del yen contribuyó a una fuerte liquidación de posiciones apalancadas en los mercados globales.

Hayes consideró que una intervención apoyada en mecanismos de liquidez de la FED permitiría una estabilización más gradual y reduciría el riesgo de un nuevo shock financiero.

No obstante, el argumento del referente cripto debe interpretarse como una lectura macroeconómica y no como una garantía de que Bitcoin vaya a subir.

De concretarse una estrategia que incremente significativamente la liquidez en dólares, el mercado podría interpretarla como una señal favorable para Bitcoin, Ethereum, el oro y otros activos sensibles a las condiciones financieras.

Pero en el caso de que Japón optase por otro mecanismo para defender su moneda, o si la FED no ampliara el acceso a sus herramientas de liquidez, el impacto podría ser considerablemente menor.