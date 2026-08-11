En las últimas 24 horas, la cuarta cripto más importante descendió 2,26%. Cómo son los precios de otras monedas virtuales y dólares digitales

XRP, la cuarta criptomoneda más popular, cotiza este martes a u$s1,01 en la pizarra de Binance, tras un retroceso de 2,26% en las últimas 24 horas, con un valor circulante de u$s62.855,56 millones.

El ecosistema de criptomonedas alcanza una capitalización total de u$s0 este martes 11 de agosto, según datos de CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado global de monedas digitales evidenció un retroceso del 0% en las últimas horas. En cuanto a la participación de mercado, Bitcoin se mantiene en el 0%, Ethereum en el 0%, y el resto de criptomonedas representa el 100%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Con datos al martes 11 de agosto, estos son los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s64.251,32 (-0,89%)

Ethereum: u$s1.886,54 (-1,17%)

BNB: u$s612,22 (1,75%)

Ripple: u$s1,01 (-2,26%)

XRP: u$s75,88 (-1,01%)

Cardano: u$s0,19 (-4,81%)

Polkadot: u$s0,79 (-2,72%)

Dogecoin: u$s0,07 (1,31%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, martes 11 de agosto, las principales criptomonedas tienen estos valores en pesos en las plataformas locales más destacadas:

Bitcoin: $102,43 millones

Ethereum: $3 millones

BNB: $972.800,48

Ripple: $1.596,47

XRP: $120.543,40

Cardano: $296,25

Polkadot: $1.263,06

Dogecoin: $112,36

Polygon: $120,34

En cuanto a los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina, sus precios en pesos al martes 11 de agosto son los siguientes:

USDT: $1.582,90

DAI: $1.583,04

USDC: $1.587,94

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda destacada, lanzada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, respaldada por la empresa Ripple. Fue diseñada para mejorar la eficiencia de los pagos internacionales, reduciendo significativamente los costos y tiempos de las transferencias tradicionales.

A diferencia de otras criptomonedas, XRP no depende de la minería basada en Proof of Work o Proof of Stake. En su lugar, utiliza un algoritmo de consenso llamado "RippleNet", que permite procesar hasta 1.500 transacciones por segundo.

Con el apoyo de Ripple, XRP ha sido adoptada por instituciones financieras globales, permitiendo pagos transfronterizos rápidos y accesibles. Este enfoque ha posicionado a XRP como una opción viable para transacciones internacionales.

Aunque algunas voces critican la centralización de XRP, su solidez como una herramienta eficiente para pagos no se puede negar. Ripple sigue trabajando en mejorar la seguridad e infraestructura de su red.

Pese a los retos legales planteados por la SEC, XRP se mantiene como una de las criptomonedas clave en el sector de pagos globales.