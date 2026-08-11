La sexta mayor criptomoneda registró una merma del 1,10% en las últimas 24 horas. Así están otras divisas digitales y los dólares cripto

Solana, la sexta criptomoneda más importante, alcanzó los u$s75,78 este martes, lo que equivale a un retroceso del 1,10% y un mercado circulante de u$s44.143,16 millones, según Binance.

Este martes 11 de agosto, la capitalización total del mercado de criptomonedas se sitúa en u$s2,19 billones, con más de 38.555 monedas monitoreadas por CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas subió un -0,69% en las últimas 24 horas. Bitcoin registra una participación del mercado cripto de 58,80%, mientras que Ethereum posee un 10,39%, y las otras monedas sumaron el 30,82%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes 11 de agosto, así se encuentran los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes a nivel global:

Bitcoin: u$s64.282,29 (-0,85%)

Ethereum: u$s1.887,70 (-1%)

BNB: u$s611,96 (1,61%)

Ripple: u$s1 (-2,27%)

Solana: u$s75,78 (-1,10%)

Cardano: u$s0,19 (-4,74%)

Polkadot: u$s0,79 (-2,66%)

Dogecoin: u$s0,07 (1,15%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Así se negocian hoy, martes 11 de agosto, las principales criptomonedas en las plataformas argentinas más relevantes, expresadas en pesos :

Bitcoin: $102,52 millones

Ethereum: $3 millones

BNB: $972.791,03

Ripple: $1.594,99

Solana: $120.320,60

Cardano: $296,84

Polkadot: $1.261,30

Dogecoin: $112,15

Polygon: $119,93

Además, el mercado de dólares cripto o stablecoins en Argentina muestra estas cotizaciones en pesos al martes 11 de agosto:

USDT: $1.582,10

DAI: $1.583,02

USDC: $1.585,72

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana representa un ejemplo de innovación tecnológica en el ámbito de blockchain. Anatoly Yakovenko, exingeniero de Qualcomm con una sólida experiencia en sistemas distribuidos, la fundó en 2017 con la intención de resolver problemas de escalabilidad presentes en redes como Bitcoin y Ethereum.

La clave de Solana está en su "Proof of History" (Prueba de Historia), un algoritmo que permite organizar transacciones de forma eficiente antes de ser confirmadas. Este sistema marca una diferencia crucial con Ethereum, cuya capacidad inicial de 15 transacciones por segundo contrasta con las miles que puede procesar Solana.

Desde el lanzamiento de su red principal en 2020, Solana se consolidó como una de las plataformas blockchain más rápidas y económicas. Estas características la convirtieron en una opción ideal para desarrolladores interesados en aplicaciones descentralizadas, particularmente en sectores como DeFi y NTF, donde Ethereum ha enfrentado críticas por sus altos costos.

El ecosistema de Solana ha experimentado un crecimiento acelerado gracias a su enfoque en accesibilidad y escalabilidad. Si bien Ethereum sigue siendo el líder en términos de adopción global, Solana se posiciona como una alternativa competitiva para proyectos que priorizan rendimiento y costos bajos.

A pesar de su éxito, Solana no está exenta de desafíos, como interrupciones en su red y críticas sobre su nivel de descentralización. Sin embargo, tanto el equipo como la comunidad han trabajado activamente para superar estos obstáculos y reforzar su infraestructura.

Hoy en día, Solana es considerada una de las blockchain más prometedoras, destacándose por su capacidad de combinar velocidad, eficiencia y bajos costos, lo que la posiciona como un fuerte competidor frente a Ethereum.