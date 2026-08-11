En las últimas 24 horas, la moneda digital más popular aumentó 0,90%. Cómo variaron las otras monedas digitales y dólares cripto

Bitcoin bajó 0,90% en las últimas 24 horas, situándose en u$s64.264,64 por unidad este martes, con una capitalización de u$s1,29 billones, según Binance.

La industria global de criptomonedas llega a u$s2,19 billones de capitalización este martes 11 de agosto, con 38.555 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

DDe esta forma, el mercado de criptomonedas experimentó un decrecimiento del -0,69% en las últimas 24 horas. En cuanto a la participación de mercado, Bitcoin se mantiene en el 58,80%, Ethereum en el 10,39%, y el resto de criptomonedas representa el 30,82%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes 11 de agosto, los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes son los siguientes:

Bitcoin: u$s64.264,64 (-0,90%)

Ethereum: u$s1.886,60 (-1,05%)

BNB: u$s612,26 (1,67%)

Ripple: u$s1 (-2,28%)

Solana: u$s75,78 (-1,08%)

Cardano: u$s0,19 (-4,58%)

Polkadot: u$s0,79 (-2,38%)

Dogecoin: u$s0,07 (1,14%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Así se negocian hoy, martes 11 de agosto, las principales criptomonedas en las plataformas argentinas más relevantes, expresadas en pesos :

Bitcoin: $102,36 millones

Ethereum: $2,99 millones

BNB: $972.791,03

Ripple: $1.594,99

Solana: $120.320,60

Cardano: $296,84

Polkadot: $1.263,81

Dogecoin: $112,05

Polygon: $119,88

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor uso en Argentina tienen este martes 11 de agosto las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.582,80

DAI: $1.583,59

USDC: $1.585,72

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para adquirir criptomonedas en Argentina, es necesario abrir una cuenta en alguna exchange reconocida, como Binance Bitget, que operan como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), avalados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite transferencias en pesos para fondear y realizar compras de criptomonedas.

Luego, basta con elegir la divisa digital deseada y adquirirla. Algunas exchanges también permiten el uso de tarjetas de crédito a través de Mercado Pago o servicios internacionales.

Además, es posible intercambiar distintos activos y realizar transferencias de criptomonedas usando QR o claves públicas.

Otra alternativa es el sistema persona a persona (P2P), que permite transacciones directas entre usuarios.

En este sistema, es esencial verificar la reputación del vendedor y su historial de operaciones para garantizar una transacción segura.

Por último, los especialistas aconsejan evitar plataformas inseguras, como Paxful, que ha sido reportada por varios usuarios.

Estas carecen de herramientas de seguridad necesarias, exponiendo a los usuarios a riesgos como el robo de fondos y datos.