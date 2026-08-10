La nueva funcionalidad permite ahorrar por objetivos vía depósitos automáticos y rendimientos variables sobre distintas monedas digitales

Los fondos guardados generan rendimientos variables mediante protocolos DeFi, manteniendo total disponibilidad y liquidez inmediata para el usuario.

La herramienta permite crear espacios separados del saldo general para metas específicas, configurando depósitos automáticos y sin límites.

Belo lanzó Alcancías, una nueva funcionalidad dentro de su billetera virtual que permite organizar el ahorro por objetivos en diversas monedas.

Alcancías es el nombre de la nueva funcionalidad de Belo, la billetera virtual y plataforma financiera, que pretende organizar mejor el ahorro por objetivos dentro de la aplicación.

Separar el ahorro para un objetivo específico, como un viaje, un fondo de emergencia o una compra grande, suele complicarse porque los gastos del día a día terminan condicionando lo planificado.

Para resolver ese desafío, Belo lanzó Alcancías, que funcionan como espacios independientes dentro de la app, separados del saldo general del usuario.

Cada usuario puede crear tantas como quiera, sin límite fijo, según sus propios objetivos financieros.

Al crear una, es posible elegir entre distintas monedas:

USDT

USDC

ARGt

BRLt

MEXt

Bitcoin

Ethereum

Solana, entre otras

También se puede definir una meta de ahorro y configurar depósitos automáticos por monto y frecuencia.

Cómo funcionan las Alcancías dentro de la app

El progreso hacia cada objetivo puede seguirse de manera visual desde la aplicación, sin necesidad de hacer cálculos manuales.

Los fondos depositados pueden retirarse en cualquier momento, sin plazos mínimos ni restricciones de uso.

Esa flexibilidad es uno de los principales diferenciales frente a productos de ahorro tradicionales, que suelen exigir plazos fijos o penalidades por retiro anticipado.

"Cada vez vemos más usuarios administran su dinero por objetivos y no por productos financieros", precisó Manuel Beaudroit, CEO y cofundador de Belo.

El ejecutivo explicó que las personas no piensan en una caja de ahorro o una cuenta remunerada, sino en el viaje que quieren hacer o en un respaldo ante un imprevisto.

Según Beaudroit, Alcancías nace para acompañar esa forma de organizar el capital de manera simple y flexible.

El diferencial de generar rendimientos sobre el ahorro guardado

Además de separar el dinero para alcanzar distintos objetivos, Belo permite que ese ahorro siga generando rendimientos mientras está reservado.

Cuando el usuario activa la funcionalidad de rendimientos automáticos sobre una moneda determinada, los fondos dentro de la Alcancía también participan de ese rendimiento.

Esto ocurre sin que el usuario pierda disponibilidad sobre su dinero, que puede utilizarse cuando lo necesite.

Esta posibilidad forma parte del ecosistema de rendimientos automáticos que la fintech lanzó recientemente sobre activos digitales vinculados a monedas latinoamericanas.

La herramienta habilita que esos saldos participen en protocolos de finanzas descentralizadas, conocidos como DeFi.

Esos protocolos generan rendimientos variables y no garantizados, sin plazos mínimos ni bloqueos de fondos.

Cómo fueron las tasas de referencia al momento del lanzamiento

Al momento del lanzamiento, la tasa de referencia alcanzó el 19% para ARGt, el activo vinculado al peso argentino.

Para BRLt, vinculado al real brasileño, la tasa de referencia fue de 9,5%.

En el caso de COLt, ligado al peso colombiano, la tasa rondaba el 8,5%.

Para MEXt, vinculado al peso mexicano, la tasa de referencia era de 4,5%, entre otras monedas disponibles.

Como toda actividad vinculada a protocolos DeFi, esos rendimientos son variables, dependen de las condiciones del mercado y pueden modificarse en cualquier momento.

Los usuarios pueden consultar desde la app tanto los protocolos utilizados como la evolución de los rendimientos generados.

Simplicidad como eje del desarrollo

"Nuestro objetivo es acercar herramientas financieras avanzadas sin que las personas tengan que entender toda la complejidad tecnológica que hay detrás", agregó Beaudroit.

El cofundador remarcó que la idea es que cualquiera pueda separar dinero para un objetivo y decidir si quiere generar rendimientos sobre esos fondos.

Todo eso, según explicó, debe suceder dentro de una experiencia simple, sin fricciones para el usuario.

Este enfoque se suma a otras herramientas que la fintech ya ofrecía, como la compra automática de criptomonedas y monedas estables a intervalos regulares.

Belo cerró recientemente una ronda de inversión Serie A por u$s14 millones, liderada por la empresa Tether, emisora de la stablecoin USDT.

La fintech –fundada por Beaudroit–, acumula tres años consecutivos de rentabilidad y planea expandirse en la región, con Brasil como principal mercado.

El lanzamiento llega antes de las vacaciones de invierno

El lanzamiento de Alcancías llega en la antesala de las vacaciones de invierno, uno de los grandes momentos del año para una escapada.

En ese sentido, la compañía también cuenta con Belo Travel, una plataforma integrada en la aplicación para comprar pasajes y reservar hoteles.

Esa herramienta ofrece promociones y descuentos de hasta 65% pagando con criptomonedas o dólares digitales.

Esa modalidad de pago permite evitar los sobrecostos asociados a los medios de pago tradicionales en operaciones de viaje.

De esta forma, la billetera virtual sigue diferenciándose dentro del sector fintech y amplía su ecosistema de productos.

Con Alcancías, belo apunta a acompañar todas las etapas de la administración financiera de su comunidad de usuarios.