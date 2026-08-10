La plataforma pudo aprovechar el regimen de Economía del Conocimiento en Argentina y obtener beneficios fiscales por u$s42 millones

Estas medidas y disputas bajaron la carga tributaria global del grupo del 28,5% al 25,5% en el primer semestre de 2026.

En Argentina, el régimen de Economía del Conocimiento redujo pagos; en Brasil, un fallo a favor por ICMS fue apelado por el gobierno.

Mercado Libre aprovechó beneficios fiscales por u$s42M en Argentina y litiga u$s152M por ICMS en Brasil.

Mercado Libre volvió a poner sobre la mesa el beneficio que obtiene de los regímenes fiscales de la región, esta vez a partir de su balance del primer semestre de 2026.

En la Argentina, la compañía informó que computó u$s42 millones bajo el régimen de promoción de la Economía del Conocimiento.

Ese régimen le permite reducir obligaciones vinculadas con el impuesto a las Ganancias y con cargas sociales.

Del total, unos u$s29 millones correspondieron al Impuesto a las Ganancias y otros u$s13 millones a cargas sociales.

Un año atrás, el beneficio acumulado por esos dos conceptos fue por u$s30 millones, cifra bastante menor al de este semestre.

La diferencia se explica principalmente por el salto del beneficio sobre Ganancias, mientras que el correspondiente a cargas sociales se mantuvo en un nivel similar.

Cómo es la pelea millonaria por el ICMS en Brasil

El balance también expone otra pelea fiscal, esta vez en Brasil, por los créditos de ICMS, un impuesto que grava la circulación de bienes y servicios.

Mercado Libre reclama que determinados beneficios de ese impuesto no sean incluidos en la base sobre la que calcula otros tributos federales.

Entre esos tributos federales se encuentran el impuesto a las Ganancias y la contribución social sobre las ganancias.

En junio, un tribunal de primera instancia falló a favor de la compañía en ese reclamo.

El fallo reconoció el derecho de Mercado Libre a excluir esos beneficios de la base de cálculo y a compensar o pedir el reintegro de montos pagados anteriormente.

El gobierno brasileño –sin embargo– apeló la decisión, por lo que el conflicto sigue abierto en la Justicia.

Un monto que la compañía no provisionó

El monto en discusión llegaba a u$s152 millones al 30 de junio de este año.

Mercado Libre no registró una provisión contable por ese reclamo en su balance.

La compañía considera, junto con sus asesores legales, que el riesgo de perder el caso no es mayor a 50%.

Esa evaluación de riesgo es la que determina, bajo las normas contables internacionales, si una empresa debe o no provisionar un contingente fiscal.

El caso se suma a un contexto más amplio de cambios tributarios que atraviesa el comercio electrónico en Brasil.

Una reforma tributaria en marcha en ese país amplía la responsabilidad de los marketplaces sobre el pago de impuestos de sus vendedores, a partir de 2026.

Cómo es el beneficio fiscal en Argentina, vigente hasta 2029

El régimen de Economía del Conocimiento, que contempla estos beneficios para la compañía, seguirá vigente hasta el 31 de diciembre de 2029.

El dato aparece en un momento en que Mercado Libre mantiene una fuerte expansión de su negocio en toda la región.

Durante el semestre, la compañía obtuvo una ganancia neta de u$s883 millones a nivel global.

Además, la firma registró u$s19.014 millones de ingresos netos y financieros en el mismo período.

La Argentina aportó u$s3.537 millones de esos ingresos, una porción relevante del total regional.

El beneficio fiscal también aparece reflejado en la evolución de la carga impositiva de todo el grupo.

Cómo bajó la carga tributaria del grupo

Mercado Libre informó que la proporción de Ganancias sobre sus resultados pasó de 28,5% a 25,5% en el primer semestre.

La compañía atribuyó ese cambio principalmente a mayores ganancias que no quedaron alcanzadas por impuestos por efecto de beneficios fiscales.

También mencionó mayores deducciones impositivas en Brasil como otro factor detrás de la mejora.

En términos simples, la empresa registró una menor carga de Ganancias sobre el resultado que obtuvo en el semestre.

El propio balance vincula parte de esa mejora con los beneficios fiscales, aunque también reconoce que Brasil tuvo incidencia directa.

Ese doble factor, Argentina y Brasil, explica buena parte de la baja en la tasa efectiva de impuestos del grupo.

El peso de los impuestos en la operación regional

Así, el balance del primer semestre vuelve a mostrar el peso que tienen los impuestos en la operación regional de Mercado Libre.

En la Argentina, el régimen de Economía del Conocimiento le generó un beneficio fiscal mayor al del año pasado y seguirá vigente hasta 2029.

En Brasil, en cambio, la empresa tiene abiertas disputas tributarias por montos mucho más elevados que los beneficios que recibe en la Argentina.

Una de esas disputas, la del ICMS, ya está reflejada en sus cuentas, aunque sin una provisión formal por el monto reclamado.

La compañía deberá esperar la resolución del proceso judicial en Brasil para saber si finalmente conserva ese beneficio de u$s152 millones.

El resultado de ese litigio podría marcar un antecedente relevante para otras empresas de comercio electrónico que operan bajo el mismo esquema impositivo en Brasil.