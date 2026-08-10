Carolina Gama, country manager de Bitget en la Argentina, analiza la marcha de la criptomoneda más importante en el arranque de la semana

El mercado espera que BTC supere u$s68.000-u$s72.000 para una rotación de capital hacia altcoins.

Flujos positivos en ETFs de Bitcoin al contado en EE.UU. indican recuperación de la demanda institucional.

Bitcoin supera los u$s65.000 esta semana, mostrando resiliencia pese al aplazamiento del CLARITY Act en EE.UU.

Bitcoin comienza la semana por encima de los u$s65.000, mostrando resiliencia a pesar del aplazamiento de la votación del CLARITY Act en el Senado estadounidense.

La recuperación de más de 2% durante la última semana y el soporte encontrado cerca de la media móvil simple de 200 semanas refuerzan el escenario de recuperación.

Además, los flujos positivos hacia los ETFs de Bitcoin al contado en los Estados Unidos indican una recuperación de la demanda institucional, un factor importante para sostener una subida más consistente.

Ahora, el mercado observa si BTC logrará superar el rango entre los u$s68.000 y u$s72.000.

Una ruptura de esta zona podría abrir espacio para una rotación de capital hacia las altcoins.

El mercado de altcoins se mantiene cautelosamente optimista, pero todavía sin un movimiento significativo.

El indicador de altseason se sitúa en 37/100, mientras el capital continúa concentrado en Bitcoin.

Esto sugiere que una rotación más relevante hacia tokens de menor capitalización dependerá de que BTC rompa su rango actual de negociación y avance hacia niveles más altos.

*Por Carolina Gama, country manager de Bitget en la Argentina