La compañía impulsa la adopción de criptodivisas en el país con el lanzamiento de una tarjeta única y un plan de expansión internacional

Nexo lanza su Nexo Card, una tarjeta Mastercard dual que permite pagar con criptomonedas o usarlas como garantía sin venderlas.

Argentina es clave para Nexo con u$s93.900 millones en cripto transacciones y 74% de inversores en activos digitales.

Andrés Ondarra asume como gerente general de Nexo Argentina tras la salida de Federico Ogue, ex CEO y fundador de Buenbit.

Andrés Ondarra, ejecutivo con más de 25 años de experiencia en finanzas tradicionales, fintech y el ecosistema cripto en América Latina, con paso por banca de inversión en Wall Street, asumió como gerente general de Nexo Argentina el 1 de agosto pasado.

No llega a un cargo nuevo desde afuera del ecosistema: ya venía trabajando en la transición junto a Federico Ogue, exCEO de Buenbit, con quien comparte la visión sobre el potencial del mercado argentino.

"Argentina es un mercado de referencia mundial. Muchas veces empezamos con experiencias aquí que luego se expanden a otros mercados", reveló Ondarra a iProUP y mostró que el país aparece bajo la órbita de la firma como "una suerte de laboratorio" de productos cripto.

Los números respaldan ese diagnóstico. Entre julio de 2022 y junio de 2025, Argentina movió cerca de u$s93.900 millones en transacciones de activos digitales, cifra que representó el segundo volumen más alto de América Latina después de Brasil.

El 74,3% de los inversores argentinos posee activos digitales en su cartera –la proporción más alta entre todos los mercados relevados– y el 62,9% redujo sus tenencias en activos tradicionales para volcarse a las criptomonedas.

La Nexo Card: cómo es la tarjeta para pagar con cripto sin vender

El lanzamiento que acompaña el cambio de conducción es el más concreto de todo el anuncio: la Nexo Card, una tarjeta Mastercard con funcionalidad dual de débito y crédito que permite usar activos digitales para pagar en cualquier comercio del mundo sin tener que venderlos.

El mecanismo es simple. En modo débito, el usuario gasta directamente sus criptomonedas.

En modo crédito, las usa como garantía para acceder a liquidez, sin vender nada, sin interrumpir la posición de largo plazo.

Desde una sola app, el usuario elige qué modo usar en cada momento.

Las características principales de la tarjeta incluyen:

Los saldos disponibles en la aplicación generan hasta un 13% de interés anual, acreditado diariamente con beneficios adicionales según el nivel de fidelización

Los saldos disponibles en la aplicación generan hasta un 13% de interés anual, acreditado diariamente con beneficios adicionales según el nivel de fidelización Acceso a salas VIP en aeropuertos y fast-track en controles de seguridad a través de la alianza con DragonPass

en controles de seguridad a través de la alianza con DragonPass Funcionalidad dual: débito (gasto directo) y crédito (garantía sobre cripto)

Cobertura global en cualquier comercio que acepte Mastercard

"Hace más de diez años que los argentinos incorporaron los activos digitales a su vida financiera cotidiana. La propuesta de la Nexo Card es simple: que cada uno use sus activos digitales de la forma que mejor le sirva", describió Ondarra.

El rol de Argentina en la estrategia de Nexo

Ondarra destacó que "la distinción entre el mundo cripto y el no cripto es cada vez más gris" y subrayó que "muy probablemente haya una competencia más amplia".

La frase resume bien hacia dónde va el mercado: ya no hay una frontera nítida entre la plataforma de inversión cripto y el banco o la fintech tradicional.

Los mismos usuarios que antes compraban USDT para protegerse del peso ahora quieren hacer rendir ese USDT, pedir crédito sobre él, pagar con él y acumular puntos.

"Estuvimos muy activos en desarrollo y lanzamientos. Buscamos acoplar el beneficio de lo que traía Buenbit y traer los beneficios globales de Nexo, que son innovadores como el financiamiento corriendo en cripto", explicó.

Y agregó: "La industria que se dedica al manejo de activos y patrimonios siempre quiere que los países prosperen. Apuntamos a dar experiencias financieras de alto valor".

La continuidad de la alianza con la AFA, el equipo local que acompañará a los clientes y el lanzamiento de la Nexo Card son las tres señales de que este no es un anuncio de transición sino el inicio de una nueva fase de expansión.

Quién es el CEO que se va de Buenbit

Federico Ogue fundó Buenbit, la construyó hasta convertirla en una de las plataformas fintech cripto más relevantes del mercado argentino, y después la integró al ecosistema global de Nexo. Esa historia, comprimida en pocos años, es una de las más interesantes del ecosistema local.

Su salida como CEO de Nexo Argentina fue una decisión personal. "Fueron años fuertes, lo vivo como un cierre de un ciclo muy importante en mi vida. Años de construir y aprender mucho", le explicó a iProUP.

Y agregó: "Me da nostalgia y estoy orgulloso de la plataforma que tenemos, tan completa, con rampas, pesos, dólares, acciones, préstamos y mejores intereses en cripto".

El balance que hace de su etapa tiene una nota de honestidad sobre los tiempos de la industria: "Tuve muchos aprendizajes de todo tipo. El valor de hacer las cosas bien aunque tomen más tiempo en una industria donde todo va tan rápido. Un día parece un mes del mundo real".

Sobre lo que dejó inconcluso, fue directo: "Me hubiera gustado quedarme adentro para ver a Nexo volverse líder en la región. Quizás me hubiera gustado ser parte de eso. Pero decidí darle un final a una gran etapa y estoy muy ilusionado por volver a emprender y centrarme en IA y computación cuántica", completó.