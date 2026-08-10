La sexta criptomoneda por capitalización registró una baja del 1,74% en un día. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y dólares cripto

Solana, la sexta criptomoneda líder, reporta un descenso de 1,74% en las últimas 24 horas y se opera en Binance este lunes a u$s75,89, con una capitalización de mercado de u$s44.180,95 millones.

CoinMarketCap reporta una capitalización de u$s2,18 billones para el mercado global de criptomonedas este lunes 10 de agosto, abarcando 38.547 monedas.

De esta forma, las criptomonedas evidenciaron un baja global del -1,76% en el último día. Bitcoin encabeza la participación del mercado con una cuota del 58,70%, seguido por Ethereum con un 10,34%. El resto de monedas captó un 30,96%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

A nivel global, el promedio de precios en dólares de las criptomonedas más relevantes el lunes 10 de agosto es:

Bitcoin: u$s63.865,89 (-2,01%)

Ethereum: u$s1.871,45 (-2,68%)

BNB: u$s598,85 (-1,61%)

Ripple: u$s1,02 (-2,22%)

Solana: u$s75,89 (-1,74%)

Cardano: u$s0,20 (-1,36%)

Polkadot: u$s0,80 (-0,95%)

Dogecoin: u$s0,07 (-1,39%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, lunes 10 de agosto, las principales exchanges argentinas publican los siguientes precios en pesos para las criptomonedas más relevantes:

Bitcoin: $103,07 millones

Ethereum: $2,97 millones

BNB: $952.553,30

Ripple: $1.623,62

Solana: $120.807,70

Cardano: $311,80

Polkadot: $1.277,05

Dogecoin: $110,88

Polygon: $122,90

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor demanda en Argentina cotizan este lunes 10 de agosto a estos valores en pesos:

USDT: $1.583,70

DAI: $1.584,92

USDC: $1.585,97

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana es una blockchain que ha revolucionado la tecnología descentralizada. Anatoly Yakovenko, exingeniero de Qualcomm con experiencia en sistemas distribuidos, fundó el proyecto en 2017 con el objetivo de superar las limitaciones de escalabilidad de redes como Ethereum y Bitcoin.

El elemento diferenciador de Solana es su mecanismo "Proof of History" (Prueba de Historia), que optimiza el orden de las transacciones, reduciendo costos y aumentando la velocidad. Ethereum, por ejemplo, procesaba alrededor de 15 transacciones por segundo en sus primeros años, mientras que Solana puede gestionar miles, consolidándose como una red mucho más eficiente.

El lanzamiento de la red principal de Solana en 2020 marcó un hito en el sector blockchain, permitiendo el desarrollo de aplicaciones descentralizadas. Sectores como DeFi y NTF encontraron en Solana una solución económica y veloz frente a los altos costos de gas de Ethereum.

El ecosistema de Solana ha crecido rápidamente, atrayendo desarrolladores interesados en aprovechar su escalabilidad y rendimiento. Aunque Ethereum sigue siendo líder por su adopción global, Solana se posiciona como una opción atractiva para proyectos que necesitan alta capacidad y bajos costos.

No obstante, Solana ha enfrentado desafíos como interrupciones en su red y cuestionamientos sobre su descentralización. A pesar de ello, su equipo y comunidad han trabajado arduamente para fortalecer la infraestructura y superar estos obstáculos.

En la actualidad, Solana es reconocida como una blockchain innovadora, destacándose por su capacidad de combinar velocidad, eficiencia y accesibilidad, y posicionándose como un fuerte competidor de Ethereum en el ecosistema cripto.