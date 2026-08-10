La segunda criptomoneda más popular bajó 2,66% en 24 horas. Cómo se movió el precio de otras monedas digitales y dólares cripto

Ethereum cotiza a u$s1.871,71 este lunes tras un retroceso de 2,66% en los últimas 24 horas, con una capitalización de u$s225.882,26 millones, según datos extraídos de Binance.

Las criptomonedas suman este lunes 10 de agosto una capitalización global de u$s2,18 billones, de acuerdo con el panel de CoinMarketCap que rastrea 38.547 monedas.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas aumentó un -1,77% en las últimas 24 horas. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 58,70%, seguido por Ethereum con un 10,34%. El resto suma un 30,96%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este lunes 10 de agosto, así se encuentran los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes a nivel global:

Bitcoin: u$s63.875,84 (-1,99%)

Ethereum: u$s1.871,71 (-2,66%)

BNB: u$s598,88 (-1,60%)

Ripple: u$s1,02 (-2,22%)

Solana: u$s75,92 (-1,68%)

Cardano: u$s0,20 (-1,46%)

Polkadot: u$s0,80 (-0,95%)

Dogecoin: u$s0,07 (-1,39%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En Argentina, las criptomonedas más relevantes se negocian hoy, lunes 10 de agosto, en las principales plataformas a los siguientes precios en pesos:

Bitcoin: $103,07 millones

Ethereum: $2,97 millones

BNB: $952.553,30

Ripple: $1.623,62

Solana: $120.807,70

Cardano: $311,80

Polkadot: $1.277,05

Dogecoin: $110,88

Polygon: $122,90

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor uso en Argentina tienen este lunes 10 de agosto las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.583,70

DAI: $1.584,92

USDC: $1.585,97

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzado en 2015 por el programador Vitalik Buterin y su equipo, se destacó como una de las principales innovaciones en el mundo de la blockchain.

Si bien Bitcoin permitió la descentralización del dinero, Ethereum expandió la visión al permitir la creación de aplicaciones descentralizadas (dApps), que operan a través de contratos inteligentes.

Estos contratos son programas autoejecutables que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones, lo que elimina la necesidad de intermediarios en las transacciones.

Tras una exitosa campaña de crowdfunding en 2014, Ethereum se lanzó junto con su criptomoneda Ether (ETH).

Los contratos inteligentes se convirtieron en una herramienta crucial para ejecutar acuerdos automáticamente, creando un ecosistema seguro y eficiente.

Estos contratos permiten que las dApps funcionen de manera autónoma, facilitando transacciones, acuerdos y otros procesos sin intervención humana.

La tokenización, popularizada por Ethereum, permitió la creación de activos digitales como las stablecoins, que están respaldadas por monedas tradicionales, y los NFT, que han transformado la forma en que se compran y venden obras de arte y objetos coleccionables digitales.

Gracias a esta capacidad de crear nuevos activos, Ethereum abrió las puertas a una nueva economía digital.

La Ethereum Virtual Machine (EVM) fue otro de sus grandes logros, permitiendo que otras redes, como BNB y Avalanche, se basaran en su arquitectura.

Además, la implementación de soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, ha sido crucial para mejorar la escalabilidad y reducir las tarifas de transacción, haciendo que Ethereum sea más accesible para todos.

Ethereum también ha sido esencial en la creación de la Web3, una versión descentralizada de Internet. Este modelo propone una red más segura, privada y libre de la influencia de intermediarios, como gobiernos y grandes corporaciones, permitiendo a los usuarios mantener el control sobre sus datos y transacciones.