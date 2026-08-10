Bitcoin registra una caída histórica en la actividad de su red, con niveles de direcciones activas similares a los del mercado bajista antes de la pandemia

La leve recuperación en agosto sugiere un posible agotamiento de la presión vendedora de Bitcoin, sin confirmar un piso.

La caída en direcciones activas de Bitcoin es similar a 2018-2019, con 570.700 y 621.957 usuarios, una baja del 30% desde su máximo.

La actividad de la red de Bitcoin se contrajo a niveles de 2018-2019, con 609.688 direcciones activas en julio.

Bitcoin (BTC) atraviesa una etapa de fuerte contracción en la actividad de su red, ya que el número de direcciones activas descendió hasta niveles que no se observaban desde el mercado bajista de 2018-2019.

Esta métrica que permite aproximarse a la cantidad de cuentas que realizan transferencias diariamente, según los datos de actividad analizados por CryptoQuant.

Según el informe, durante julio la media móvil de 30 días de direcciones activas se ubicó en torno a las 609.688, cifra que resultó comparable con las 570.700 direcciones observadas en julio de 2018. A su vez, la media móvil de 100 días llegó a 621.957 a fines de julio pasado, en niveles similares a los de enero de 2019.

El retroceso es significativo si se lo compara con el máximo alcanzado durante el ciclo anterior, ya que en agosto de 2025, la actividad alcanzó a unas 938.600 direcciones diarias, por lo que tuvo una pérdida de más de 30%.

Sin embargo, durante los primeros días de agosto apareció una señal que podría resultar relevante, ya que la actividad comenzó a recuperarse levemente y se movió en un rango de entre 660.000 y 675.000 direcciones diarias.

En ciclos anteriores, períodos de baja interacción en la red coincidieron con las etapas finales de las grandes correcciones de precio de la criptomoneda.

La actividad de Bitcoin vuelve a niveles de 2018 y 2019 (Fuente: Imagen creada por IA)

¿Por qué expertos especulan que el piso de Bitcoin ya llegó?

Esta comparación histórica ofreció una señal interesante, pero no permite anticipar con precisión cuándo podría producirse un cambio de tendencia en la cotización del activo.

Los datos sugieren que Bitcoin se encuentra en una etapa de menor participación y que la presión vendedora podría estar perdiendo fuerza.

La recuperación observada en las direcciones activas durante los primeros días de agosto también abrió la puerta a una posible estabilización de la criptomoneda.

Pero el antecedente de 2018 y 2019 no garantiza que el ciclo actual vaya a repetir el mismo comportamiento, ya que las condiciones estructurales del mercado cambiaron, especialmente por la presencia de productos financieros regulados y de grandes inversores institucionales.

Por eso, más que confirmar un piso de la criptomoneda, evidenció que el comportamiento de la red funciona como una señal para seguir de cerca.

Si la actividad continúa recuperándose mientras Bitcoin logra sostener sus niveles actuales, podría reforzarse la hipótesis de que la fase de corrección llega a una zona de agotamiento.