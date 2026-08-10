El banco británico estimó que el token LINK de Chainlink podría cotizar a u$s200 hacia fines de 2030, un salto de 25 veces respecto de su precio actual

Supera las previsiones para Bitcoin y Ethereum, destacando la adopción de Chainlink por bancos como JP Morgan.

El pronóstico de Standard Chartered se basa en la tokenización de activos y el liderazgo de Chainlink en oráculos.

Standard Chartered proyecta que Chainlink (LINK) alcanzará u$s200 para 2030, una suba de 25 veces su valor actual.

El banco británico Standard Chartered estimó que el token LINK de Chainlink podría cotizar a u$s200 hacia fines de 2030, una suba de 25 veces respecto de su precio actual, cercano a los u$s8.

La proyección, la más optimista difundida hasta ahora sobre este proyecto, ubica a Chainlink por encima del rendimiento esperado para Bitcoin y Ethereum en el mismo período.

El informe fue elaborado por Geoff Kendrick, responsable global de investigación de activos digitales de la entidad, y forma parte de una serie de análisis sobre protocolos de finanzas descentralizadas que el banco viene publicando desde junio.

Cuál es la hoja de ruta de precios para LINK

Según el documento, el camino hacia los u$s200 será gradual. Kendrick proyecta que LINK cerrará este año en torno a los u$s13, para luego escalar a u$s41, u$s82 y u$s133 antes de tocar el objetivo final en 2030.

El mismo informe mantiene las previsiones de largo plazo del banco para las principales criptomonedas: u$s500.000 para Bitcoin y u$s40.000 para Ethereum hacia el cierre de la década.

El argumento central detrás del pronóstico es la tokenización de activos tradicionales. Standard Chartered calcula que ese mercado pasará de unos u$s340.000 millones actuales a cerca de u$s4 billones en 2028, mientras que los activos desplegados en aplicaciones DeFi crecerán 37 veces hasta alcanzar u$s2,7 billones para 2030.

Como Chainlink cobra por suministrar datos y trasladar activos entre blockchains, el banco espera que sus ingresos por comisiones se multipliquen unas 25 veces en ese lapso.

No es la primera cripto que Kendrick coloca bajo la lupa con este mismo modelo. En junio fijó un objetivo de u$s100 para Uniswap, en julio proyectó u$s3.500 para AAVE, con un potencial de suba del 5.000%, y después estableció u$s60 para Morpho.

Por qué Chainlink domina el mercado de oráculos

El segundo pilar de la tesis es la posición dominante que ocupa Chainlink en la infraestructura de blockchain.

Según el informe, la red protege más de u$s110.000 millones en valor total asegurado a través de sus oráculos, lo que representa cerca del 70% del valor global que depende de oráculos en DeFi y más del 80% dentro del ecosistema Ethereum.

Dentro de ese universo, el protocolo de préstamos Aave V3 concentra por sí solo el 44% del valor protegido mediante la tecnología de Chainlink. Para el banco, esa incumbencia es una ventaja difícil de replicar a corto plazo.

Qué bancos ya usan los servicios de Chainlink

El informe también pone el foco en la adopción por parte de la banca tradicional. Kendrick identificó a las siguientes instituciones entre las que ya utilizan servicios de Chainlink:

Swift

DTCC

Euroclear

JP Morgan

Mastercard

UBS

Fidelity

S&P Global

Según el análisis, los fondos tokenizados y los bonos digitales necesitan actualizar de forma constante datos como valores netos de activos, tasas de interés y certificaciones de reservas. Eso los vuelve más demandantes de información que los activos nativos del mundo cripto, lo que impulsaría los ingresos de Chainlink por sus servicios de oráculos.

En materia de interoperabilidad, el banco reconoce que Chainlink todavía está por detrás de LayerZero, aunque destaca que más de u$s7.000 millones en activos tokenizados migraron hacia el protocolo CCIP tras un ataque informático de u$s292 millones sufrido en abril. El volumen trimestral procesado por CCIP llegó a u$s4.900 millones en el segundo trimestre, un salto interanual del 353%.

Los riesgos que pueden frenar la suba de LINK

Pese al optimismo, Standard Chartered enumeró varios factores que podrían impedir que se cumpla el pronóstico:

Una adopción institucional de la tokenización más lenta de lo previsto

Que los proyectos piloto nunca escalen a producción permanente

Mayor competencia de proveedores especializados en oráculos

Fallos técnicos que erosionen la confianza en la infraestructura de Chainlink

El mercado, de todos modos, reaccionó con cautela. Al momento de conocerse el informe, LINK cotizaba en u$s8,25, con una baja diaria del 0,8%, muy lejos del salto que había mostrado UNI cuando se publicó su propio objetivo de precio en junio.