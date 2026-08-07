En las últimas 24 horas, la sexta criptomoneda líder subió un 0,92%. Cómo variaron las demás divisas digitales y el mercado cripto en general

XRP, la cuarta mayor criptomoneda por capitalización de mercado con un valor total de u$s64.243,97 millones, registró un retroceso de 1,80% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s1,03 por unidad este viernes, según datos de Binance.

La industria global de criptomonedas llega a u$s2,21 billones de capitalización este viernes 7 de agosto, con 38.465 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado total de criptomonedas creció un 0,35% en las últimas 24 horas. La participación del mercado cripto tiene a Bitcoin en lo más alto con un 59,01%, Ethereum logró un 10,49%, y las demás monedas un 30,50%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En este viernes 7 de agosto, las criptomonedas principales presentan los siguientes precios promedio en dólares:

Bitcoin: u$s64.953,21 (0,49%)

Ethereum: u$s1.919,36 (0,54%)

BNB: u$s592,98 (0,17%)

Ripple: u$s1,03 (-1,80%)

XRP: u$s73,96 (0,94%)

Cardano: u$s0,20 (-2,48%)

Polkadot: u$s0,81 (-1,57%)

Dogecoin: u$s0,07 (1,32%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En Argentina, las criptomonedas más relevantes se negocian hoy, viernes 7 de agosto, en las principales plataformas a los siguientes precios en pesos:

Bitcoin: $103,48 millones

Ethereum: $3,04 millones

BNB: $938.482,48

Ripple: $1.627,42

XRP: $117.140,20

Cardano: $318,09

Polkadot: $1.281,73

Dogecoin: $110,88

Polygon: $119,62

Por otro lado, así cotizan en pesos los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina al viernes 7 de agosto:

USDT: $1.577,80

DAI: $1.579,41

USDC: $1.578,34

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una de las criptomonedas líderes, respaldada por la empresa Ripple. Fue creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, diseñada para solucionar problemas de velocidad y costo en pagos transfronterizos.

A diferencia de las criptomonedas basadas en Proof of Work o Proof of Stake, XRP utiliza el algoritmo de consenso "RippleNet", lo que le permite procesar hasta 1.500 transacciones por segundo, destacándose por su rapidez.

Ripple ha formado socios clave con instituciones financieras, permitiendo a XRP ser utilizado en pagos rápidos y accesibles entre monedas globales.

Aunque algunos críticos apuntan a la centralización de XRP, la criptomoneda ha demostrado su efectividad como una opción rentable. Ripple también ha reforzado la infraestructura y seguridad de la red.

A pesar de los desafíos legales con la SEC, XRP se posiciona como una de las criptomonedas fundamentales en el sector de pagos internacionales.