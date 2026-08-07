La segunda criptomoneda por capitalización tuvo un alza del 0,59% en un día. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y dólares cripto

Ethereum, la segunda criptomoneda más popular, cotiza este viernes a u$s1.919,97 en la pizarra de Binance, tras un aumento de 0,59% en las últimas 24 horas, con un valor circulante de u$s231.706,19 millones.

En el mercado global de criptomonedas, la capitalización alcanza los u$s2,21 billones este viernes 7 de agosto, según CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas presentó un crecimiento del 0,34% en las últimas 24 horas. Bitcoin encabeza la participación del mercado con una cuota del 58,98%, seguido por Ethereum con un 10,48%. El resto de monedas captó un 30,54%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Las principales criptomonedas muestran los siguientes precios promedio en dólares a nivel internacional este viernes 7 de agosto:

Bitcoin: u$s64.955,02 (0,51%)

Ethereum: u$s1.919,97 (0,59%)

BNB: u$s592,36 (0,08%)

Ripple: u$s1,03 (-1,91%)

Solana: u$s73,91 (0,88%)

Cardano: u$s0,20 (-2,83%)

Polkadot: u$s0,81 (-1,67%)

Dogecoin: u$s0,07 (1,39%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este viernes 7 de agosto, las principales criptomonedas cotizan a estos precios en pesos en las exchanges argentinas líderes:

Bitcoin: $103,44 millones

Ethereum: $3,04 millones

BNB: $938.482,48

Ripple: $1.627,42

Solana: $117.140,20

Cardano: $318,09

Polkadot: $1.281,73

Dogecoin: $110,88

Polygon: $119,62

Por otro lado, así cotizan en pesos los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina al viernes 7 de agosto:

USDT: $1.578,60

DAI: $1.579,40

USDC: $1.578,34

Ethereum: qué es y cómo se fundó

En 2015, Ethereum fue lanzado por Vitalik Buterin y su equipo como una blockchain que permitiría mucho más que solo transacciones de criptomonedas.

Mientras Bitcoin mostró el potencial de la blockchain como un medio descentralizado de intercambio, Ethereum introdujo una red que permitía la ejecución de aplicaciones descentralizadas (dApps) mediante contratos inteligentes.

Estos contratos son programas autoejecutables que permiten realizar transacciones y acuerdos sin la necesidad de un intermediario.

Ethereum fue financiado a través de un crowdfunding en 2014 y, con la creación de su criptomoneda Ether (ETH), ofreció una alternativa poderosa a las monedas tradicionales.

Los contratos inteligentes han sido fundamentales para el éxito de Ethereum, ya que permiten realizar acuerdos de forma transparente y automática, lo que ha hecho posible su implementación en diversas industrias como el sector financiero, la salud y la logística.

Además de la creación de contratos inteligentes, Ethereum popularizó la tokenización de activos, lo que permitió la creación de nuevas formas de monedas y activos digitales.

Entre estos activos, las stablecoins y los NFTs han destacado, ya que las primeras ofrecen estabilidad frente a las fluctuaciones del mercado y los segundos han revolucionado el mundo del arte digital y los coleccionables.

La Ethereum Virtual Machine (EVM) permitió que otras plataformas, como BNB y Avalanche, basaran su estructura en Ethereum, promoviendo la interoperabilidad entre redes.

Además, soluciones de capa 2 como Optimism y zkSync han mejorado la escalabilidad, permitiendo que Ethereum pueda procesar más transacciones a menor costo.

A través de su tecnología, Ethereum también ha sido pionero en la construcción de la Web3, una visión de una Internet descentralizada que promete devolver el control sobre los datos a los usuarios y eliminar los intermediarios tradicionales, creando así una web más justa y equitativa.