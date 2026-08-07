En las últimas 24 horas, la criptodivisa más relevante subió un 0,51%. Las cotizaciones de otras monedas digitales y dólares cripto

Bitcoin, la criptomoneda líder, reporta un incremento de 0,51% en las últimas 24 horas y se opera en Binance este viernes a u$s64.955,02, con una capitalización de mercado de u$s1,30 billones.

Este viernes 7 de agosto, la capitalización total del mercado de criptomonedas se sitúa en u$s2,21 billones, con más de 38.465 monedas monitoreadas por CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales creció un 0,33% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con una dominancia del 58,97%, mientras Ethereum capturó un 10,48%. Las demás criptomonedas concentraron el 30,54% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Con datos al viernes 7 de agosto, estos son los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s64.955,02 (0,51%)

Ethereum: u$s1.919,97 (0,59%)

BNB: u$s592,36 (0,08%)

Ripple: u$s1,03 (-1,96%)

Solana: u$s73,91 (0,88%)

Cardano: u$s0,20 (-2,81%)

Polkadot: u$s0,81 (-1,67%)

Dogecoin: u$s0,07 (1,39%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este viernes 7 de agosto, así cotizan en pesos las criptomonedas más importantes en las exchanges argentinas más reconocidas:

Bitcoin: $103,44 millones

Ethereum: $3,04 millones

BNB: $938.482,48

Ripple: $1.627,42

Solana: $117.140,20

Cardano: $318,09

Polkadot: $1.281,73

Dogecoin: $110,88

Polygon: $119,62

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor uso en Argentina tienen este viernes 7 de agosto las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.578,60

DAI: $1.579,40

USDC: $1.578,34

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, creado en 2009 por el enigmático Satoshi Nakamoto, es la primera criptomoneda en cambiar el sistema financiero mundial. Su misión es ofrecer una alternativa descentralizada para realizar transacciones sin depender de bancos ni gobiernos.

Bitcoin emplea un sistema de consenso llamado "prueba de trabajo", en el cual los mineros validan las transacciones a través de complejos cálculos matemáticos. Esto garantiza la seguridad de la red, aunque implica un alto consumo energético.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido adoptado no solo como moneda, sino como un refugio de valor, gracias a su oferta limitada de 21 millones de bitcoins, lo que atrae a inversores que desean protegerse contra la inflación.

A pesar de su éxito, Bitcoin enfrenta desafíos como la escalabilidad y los costos elevados de transacción. La Lightning Network es una de las soluciones que busca resolver estos problemas.

Bitcoin ha sido criticado por su uso en actividades ilícitas y las fluctuaciones extremas de su valor, pero sigue siendo la criptomoneda más valiosa, con un impacto significativo en el sistema financiero global.