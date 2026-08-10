La petrolera apuesta a multiplicar por diez su presencia en delivery y convertir las tiendas de conveniencia en un negocio digital masivo

Las tiendas de conveniencia representan hasta el 30% de la facturación mensual de YPF, impulsadas por ventas millonarias en café y hamburguesas.

Más de 60 tiendas Full ya operan en la plataforma en 14 provincias, con el objetivo de alcanzar las 600 sucursales activas hacia fines de año.

YPF y PedidosYa oficializaron una alianza estratégica para convertir a la app de delivery en el canal exclusivo de venta para las tiendas Full.

YPF y PedidosYa cerraron una alianza comercial que convierte a la app de delivery en el canal exclusivo para pedir productos de las tiendas Full.

El punto de partida son las más de 60 tiendas Full que ya operan en la plataforma en 14 provincias, con desempeño destacado en ciudades como:

Bahía Blanca

Bariloche

Comodoro Rivadavia

Rafaela

Pinamar

El objetivo declarado es llegar a más de 600 sucursales Full activas dentro de la aplicación para fin de año. Eso multiplicaría por diez la presencia actual y llevaría la propuesta de las tiendas de conveniencia mucho más allá de su ámbito natural, que es la parada en la estación de servicio.

Por qué las tiendas de conveniencia se volvieron un negocio tan grande

Hay un dato que explica el interés de YPF en este acuerdo mejor que cualquier declaración institucional. En algunas estaciones, las tiendas de conveniencia representan hasta el 30% de la facturación total del mes.

Es decir, casi un tercio del negocio de una estación de servicio ya no viene del combustible sino del café, la hamburguesa, el alfajor y los productos de kiosco.

Los números de Full lo confirman. La marca vende más de 3 millones de cafés y 900.000 hamburguesas por mes. Las ventas de alfajores Full crecieron un 30% en el primer semestre de 2026. Y el conocimiento de marca creció seis puntos en el último año, con una valorización que superó los u$s600 millones.

Con esos volúmenes, extender la venta al delivery no es un experimento marginal, es abrir un canal completamente nuevo para un negocio que ya funciona.

Lo que dijeron los CEO de ambas compañías

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, enmarcó el acuerdo en la estrategia general de la petrolera: "Las tiendas Full son un reflejo de lo que somos como compañía. Creemos que la calidad, la experiencia y la cercanía con el cliente son fundamentales, y esta alianza nos permitirá llevar esa propuesta a millones de personas de una manera más simple, rápida y conveniente".

Esteban Gutiérrez, CEO de PedidosYa, puso el foco en el alcance federal: "El acuerdo con un socio estratégico de la talla de YPF refuerza nuestro compromiso y presencia federal. Esta alianza permite que cualquier persona en cualquier provincia pueda recibir la experiencia Full en la puerta de su casa de manera simple, conveniente y en cuestión de minutos".

PedidosYa opera en 15 países de América Latina y forma parte de Delivery Hero, la plataforma global de delivery con sede en Berlín, desde 2014.

YPF está transformando qué significa una estación de servicio

Este acuerdo no es aislado. Es parte de una estrategia más amplia que viene convirtiendo a las estaciones YPF en centros integrales de servicios y consumo.

En los últimos meses, la compañía sumó alianzas con McDonald's para espacios exclusivos dentro de su red, con Costumbres Criollas y Guapaletas para ampliar la oferta gastronómica, y con Farmacity para incorporar productos de cuidado personal. También avanzó en la segmentación de formatos, con YPF Black apuntando a un segmento premium y Refiplus como opción de bajo costo.

Y en el extremo más ambicioso, se destaca la colaboración con el chef multipremiado Mauro Colagreco para rediseñar la oferta culinaria del segmento premium, un movimiento pensado para diferenciar la experiencia de marca en un mercado de conveniencia cada vez más competitivo.