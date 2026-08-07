Tom Lee, de BitMine, aseguró que Ethereum podría convertirse en uno de los motores del próximo rally bursátil, al nivel de los "Siete Magníficos"

BitMine ve a Ethereum crucial para el ecosistema financiero digital, a pesar de su reciente caída del 62% desde el ATH.

ETH se beneficiará de la tokenización de activos e IA, consolidándose como infraestructura financiera clave.

El presidente de BitMine, Tom Lee, volvió a manifestar su optimismo sobre Ethereum (ETH) y aseguró que la criptomoneda podría convertirse en uno de los principales motores del próximo rally bursátil, al nivel de las grandes empresas tecnológicas conocidas como los "Siete Magníficos".

En el marco de una entrevista para la cadena estadounidense CNBC, sostuvo que Ethereum está bien posicionado para beneficiarse de dos tendencias estructurales que están transformando los mercados financieros.

En su hipótesis, Lee manifestó que Ether se podría beneficiar de la tokenización de activos tradicionales y el avance de la inteligencia artificial (IA).

Según Lee, ambas tecnologías incrementarán la demanda de infraestructura blockchain, un espacio en el que Ethereum mantiene una posición dominante en el mercado.

Dentro de sus declaraciones, el presidente de BitMine también aseguró que se espera que el S&P 500 llegue a los u$s7.900 o u$s8.000 este mes.

El rol de Ethereum

Para Lee, Ethereum dejó de ser únicamente un activo digital especulativo, ya que según su visión estaría consolidándose como la infraestructura sobre la que podrían operar aplicaciones financieras, sistemas de pagos y procesos vinculados con la economía digital.

El analista también consideró que el crecimiento de la tokenización de activos, que va desde bonos hasta acciones y otros instrumentos financieros, impulsará el uso de la red Ethereum, ya que gran parte de estos proyectos se desarrollan sobre su ecosistema.

En este contexto favorable para la altcoin, se suma el auge de la inteligencia artificial, cuyos agentes autónomos podrían utilizar blockchain para ejecutar transacciones y administrar activos digitales de forma automática.

Ethereum, el "octavo magnífico"

Por otra parte, Lee también sugirió que Ethereum podría convertirse en una especie de "octavo magnífico", en referencia al grupo de gigantes tecnológicos integrado por compañías como Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta y Tesla, que lideraron las ganancias del mercado estadounidense durante los últimos años.

Su argumento se basó en que si estas empresas fueron las principales beneficiarias de la revolución de la inteligencia artificial, Ethereum podría desempeñar un papel equivalente dentro del ecosistema financiero digital gracias a su capacidad para soportar contratos inteligentes, aplicaciones descentralizadas y activos tokenizados.

La visión de largo plazo de Tom Lee

Lee siempre fue optimista con Ethereum, ya que se debe recordar que en distintas oportunidades proyectó un escenario alcista para la criptomoneda, respaldado por el crecimiento de la adopción institucional y por la expansión del mercado de activos digitales.

No obstante, estas proyecciones representan opiniones de mercado por parte del analista y no constituyen garantías sobre la evolución del precio de la altcoin.

El desempeño de Ethereum continuará dependiendo de factores como el contexto macroeconómico, la regulación, la demanda institucional y la evolución del mercado cripto en su conjunto.

Con un interés cada vez mayor de bancos, gestoras de activos y empresas tecnológicas en la tokenización y la infraestructura blockchain, la tesis de Lee apuntó al rol que podría ocupar Ethereum dentro de la próxima etapa de crecimiento de los mercados financieros digitales.

En esta línea, la economista especializada en criptomonedas Jimena Presaco aseguró que cuando Ethereum sube y todo lo demás cae, no se está ante una rotación de sector, sino que se trata de una apuesta puntual sobre ese activo específico.

Se debe recordar que la altcoin cofundada por Vitalik Buterin tocó su máximo histórico de u$s4.948 en agosto de 2025, y que desde aquel pico el valor del activo cayó casi un 62%, mientras que en lo que va de 2026, Ethereum acumuló una baja de casi 37%.

Es por eso que quienes invirtieron en ETH durante su ATH todavía están perdiendo más de la mitad de su inversión, pero por más que haya rebrotes en el valor de la altcoin, la apuesta de estos inversores es a largo plazo.