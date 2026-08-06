La autocustodia no consiste solamente en evitar que otro guarde nuestro BTC, consiste en asumir la responsabilidad de comprender cómo lo estamos guardando

Expertos recomiendan actualizar el firmware y usar passphrases para proteger la autocustodia, demostrando que la seguridad técnica es esencial.

La vulnerabilidad redujo la entropía de los dispositivos, permitiendo extraer fondos sin acceso físico, aunque la red blockchain permanece segura.

Un hacker robó más de 2.000 unidades de Bitcoin tras explotar una falla en el software de generación de claves de las billeteras hardware Coldcard.

Un hacker logró robar más de 2.000 unidades de Bitcoin (BTC) de billeteras creadas con dispositivos Coldcard, lo que puso en duda la seguridad de la autocustodia en la industria.

Aunque no se vulneró la criptografía de Bitcoin ni la blockchain, el ataque expuso una falla en el software de generación de claves de estos dispositivos, que redujo la entropía y facilitó que un atacante pudiera reproducirlas y extraer fondos sin acceso físico.

El impacto fue inmediato: expertos recomendaron actualizar firmware y trasladar fondos, y otros fabricantes debieron revisar en profundidad sus sistemas.

El caso mostró que la seguridad depende no solo del tipo de billetera, sino de cada componente técnico. Algunas billeteras protegidas con passphrase adicional resistieron el ataque.

La conclusión no es que la autocustodia haya fracasado, sino que exige responsabilidad y conocimiento.

Confiar en un exchange implica depender de su solvencia y sistemas, mientras que usar hardware wallets requiere confiar en el fabricante y su código.

El incidente es una oportunidad para aprender sobre entropía, multifirmas, passphrases y herencia digital.

El ataque dejó enseñanzas claras: Bitcoin como sistema no fue hackeado, la autocustodia sigue siendo segura, una billetera puede estar comprometida desde su creación, el código abierto no garantiza ausencia de errores y la reputación de una empresa no reemplaza la verificación.

HODL significa conservar Bitcoin, pero también aprender cómo defenderlo y asumir la responsabilidad que implica la libertad de tenerlo.

*Por Rodolfo Andragnes, creador de LABITCONF y cofundador de ONG Bitcoin Argentina.