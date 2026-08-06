El banco atribuye la desaceleración a la creciente competencia de productos regulados y a la presión de las exchanges centralizadas

El banco critica la "banca en la sombra" cripto sin regulación, impulsando marcos como la Ley CLARITY para 2026.

La desaceleración se debe a mayor competencia regulada y exchanges centralizadas, desafiando el crecimiento de plataformas descentralizadas.

JP Morgan advierte estancamiento en la demanda de ETF de Hyperliquid, líder en entradas de capital en mayo y junio.

JP Morgan, el banco más grande de los Estados Unidos y una de las mayores empresas de servicios financieros del mundo, advirtió que la demanda del fondo cotizado en bolsa (ETF) de Hyperliquid se estancó en el último mes, luego de haber liderado las entradas de capital en mayo y junio.

El banco atribuye la desaceleración a la creciente competencia de productos regulados y a la presión de exchanges centralizadas, lo que pone en duda la capacidad de las plataformas descentralizadas de sostener su crecimiento.

Según el informe de JP Morgan, los ETF vinculados a Hyperliquid fueron protagonistas en mayo y junio, al captar flujos significativos y posicionándose como la alternativa más atractiva entre los fondos cripto distintos de Bitcoin y Ethereum.

Sin embargo, en julio y comienzos de agosto las entradas se redujeron casi a cero, como parte de un cambio abrupto en el interés institucional.

Los analistas liderados por Nikolaos Panigirtzoglou apuntaron "desafíos significativos" para las plataformas de derivados descentralizados, que enfrentan un mercado cada vez más competitivo y exigente.

El banco destacó que la desaceleración coincide con el lanzamiento de productos de futuros perpetuos regulados en los Estados Unidos, que ofrecen mayor seguridad jurídica y protección al inversor.

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Estos instrumentos habrían desviado parte de la actividad hacia exchanges centralizadas, un factor que debilitó la posición de Hyperliquid, que opera sobre su propia blockchain Layer-1, HyperCore.

Hyperliquid se convirtió en una de las grandes historias del año, al procesar más del 60% del interés abierto global en derivados descentralizados y atraer a traders minoristas y capital institucional.

Su token HYPE fue incorporado incluso a tesorerías corporativas y respaldado por emisores de ETF. Sin embargo, JP Morgan advirtió que el crecimiento podría no ser sostenible si competidores de mayor tamaño continúan ganando participación.

JP Morgan mantiene una postura ambivalente frente a las criptomonedas alternativas: reconoce su potencial innovador en pagos, tokenización y dinero programable, pero advierte que sin una regulación robusta pueden convertirse en una "banca en la sombra" con riesgos sistémicos para consumidores y bancos.

El banco respalda la creación de un marco regulatorio integral para los activos digitales en los Estados Unidos, como la Ley CLARITY, que el Senado busca aprobar en 2026.

La entidad considera que la claridad regulatoria puede acelerar la maduración del sector, pero solo si se acompaña de salvaguardas duraderas que eviten vacíos legales y privilegios frente al sistema bancario tradicional.

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Uno de los puntos más sensibles para el banco son las stablecoins que ofrecen rendimientos o incentivos como cashback sin cumplir con requisitos de capital, liquidez y protección al consumidor.

JP Morgan advierte que estos productos pueden generar un "riesgo de corrida" si los usuarios intentan retirar masivamente fondos en momentos de tensión, dejando al descubierto la fragilidad de un sistema paralelo.

De hecho, Jamie Dimon, CEO del banco, fue categórico: "Los bancos no lo aceptaremos" en referencia a las cláusulas de rentabilidad incluidas en la Ley CLARITY.